На Кубани параплан упал на автомобиль, два человека погибли

Параплан рухнул на легковушку Фото: t.me/apsmiru

На Кубани параплан упал на автомобиль. В результате ЧП погибли два человека.

Трагедия произошла в Хадыженске Апшеронского района. Известно, что параплан рухнул вместе с пилотом и пассажиром.

- По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло падение параплана с мотором на легковой автомобиль без последующего возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают следователи

В результате падения пилот параплана и пассажир погибли. На месте ЧП в настоящее время работают следователи.

Все обстоятельства происшествия выясняются.