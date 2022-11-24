На Кубани параплан упал на автомобиль, два человека погибли

Параплан рухнул на легковушку Фото: t.me/apsmiru
На Кубани параплан упал на автомобиль. В результате ЧП погибли два человека.
Трагедия произошла в Хадыженске Апшеронского района. Известно, что параплан рухнул вместе с пилотом и пассажиром.
- По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло падение параплана с мотором на легковой автомобиль без последующего возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
На месте происшествия работают следователи
В результате падения пилот параплана и пассажир погибли. На месте ЧП в настоящее время работают следователи.
Все обстоятельства происшествия выясняются.