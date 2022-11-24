В Краснодаре экс-сотруднику краевого Минприроды дали семь лет тюрьмы за взятку

Приговор в законную силу не вступил Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре огласили приговор экс-сотруднику краевого Минприроды. Бывшему начальнику одного из отделов ведомства назначили семь лет тюрьмы и пять миллионов рублей штрафа за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Андрей Концеводов на тот момент занимал должность начальника отдела федерального государственного лесного надзора краевого министерства природных ресурсов. В 2020 году сотрудник ведомства решил обогатиться незаконным путем. Для этого мужчина предложил директору Новороссийского лесничества передать ему взятку.

- В июне того же года фигурант в ходе личной встречи сообщил директору лесничества, что в силу занимаемой должности сможет оказать содействие в предоставлении ему льгот и преимуществ по службе, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

За помощь экс-сотрудник министерства попросил крупную сумму - 500 тысяч рублей. Директор Новороссийского лесничества согласился, тем временем сообщив о поступившем предложении следователям.

Сделка состоялась в августе 2020 года. Тогда Концеводов и директор лесничества сели в автомобиль и уехали. Деньги осужденный получил по пути в машине. После этого Концеводова задержали сотрудники краевого УФСБ. Известно, что при задержании он пытался избавиться от взятки.

На время расследование экс-сотрудника ведомства арестовали. Спустя два года ему вынесли приговор.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, а именно пяти миллионов рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах и организациях сроком на 2 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отбывать наказание бывший сотрудник краевого Минприроды будет в колонии строго режима. Приговор в законную силу пока не вступил.