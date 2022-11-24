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Общество24 ноября 2022 15:05

Краснодарские собаки разминируют «Азовсталь» в Мариуполе

Максим и Наталия Клименко передали военным и казакам в Мариуполе шесть псо
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Максим Клименко со своими воспитанницами - московскими сторожевыми. Фото из личного архива Максима Клименко.

Максим Клименко со своими воспитанницами - московскими сторожевыми. Фото из личного архива Максима Клименко.

Супруги-кинологи из Краснодара Максим и Наталия Клименко много лет обучают и тренируют служебных собак, а с началом специальной военной операции стали готовить животных для разминирования освобожденных территорий: недавно они передали шесть своих питомцев военным и казакам в Мариуполе.

Максим и Наталия не первый год учат собак обнаруживать наркотики и оружие, не бояться выстрелов, громких звуков и скопления людей. Их Краснодарская краевая благотворительная общественная организация «Центр кинологической службы» за пять работы подготовила десятки животных-поисковиков и охранников. А сейчас воспитанники их центра работают в зоне специальной военной операции: их готовят по ускоренной программе тренировок.

Годовалый сенбернар Роща учится садиться рядом со своей находкой. Фото из личного архива Максима Клименко.

Годовалый сенбернар Роща учится садиться рядом со своей находкой. Фото из личного архива Максима Клименко.

– Среди наших специалистов много бывших сотрудников силовых ведомств, поэтому к освобождению новых территорий России мы не могли остаться безучастными, – объясняет президент ККБОО «Центр кинологической службы» Максим Клименко. – Поскольку военкомат забраковал меня в качестве добровольца, мы с Натальей решили бесплатно готовить служебных собак для разминирования и поиска неразорвавшихся мин, снарядов, бомб, чтобы люди могли спокойно жить на освобожденных территориях.

Максим говорит, что ни один самый современный металлодетектор не сравниться с чувствительным собачьим носом. Тем более, что те же мины-«лепестки» в пластиковом корпусе с жидкой взрывчаткой внутри техника обнаружить не в состоянии, а вот служебная собака с такой задачей справиться.

Максим и Роза едут на тренировку. Фото из личного архива Максима Клименко.

Максим и Роза едут на тренировку. Фото из личного архива Максима Клименко.

Поскольку у кинологического центра нет своей площадки, собак дрессируют и тренируют вдали от людей, но там, где они могут привыкнуть к шуму автомобилей или поездов, звукам выстрелов: на ближайшем пустыре, на берегу Карасунских озер или реки Кубань, в Красном куте, в Молькино. Сначала животных учат узнавать имитаторы запахов оружия и взрывчатки – их предоставляют кинологам друзья-силовики и садиться рядом с их источником.

– Мы учим собак узнавать самые разные запахи: взрывчатки, боеприпасов, оружейной смазки, тары от снарядов. В зависимости от характера, собаки работают за еду или игру: когда находят нужный запах, получают кусочек печенки или мячик. В полевых условиях пес должен сесть рядом с находкой: место отмечают флажком, а дальнейшая работа – дело саперов, – объясняет Максим. – Наши собаки сейчас с высокой вероятность работают в Мариуполе на разминировании катакомб завода «Азовсталь»: недавно я сам отвез шесть псов в ЛДНР на слаживание с людьми-проводниками.

Кинологи на занятии с собакой. Фото из личного архива Максима Клименко.

Кинологи на занятии с собакой. Фото из личного архива Максима Клименко.

Супруга Максима Наталия объясняет, что служебных собак для разминирования подбирают среди породных животных, но необязательно с выдающейся родословной и воспитывают с щенячьих лет. Кинологи их чипируют, социализируют и в зависимости от характера животного, выбирают псу специализацию. Нести службу на блок-посту и по запаху пороха обнаруживать диверсантов среди беженцев научат активную собаку, а вот искать спрятанные в развалинах домов оружие и взрывчатку, схроны с оружием будет собака, не лающая попусту.

– В зоне специальной военной операции сейчас работают натренированные нами немецкие овчарки Моника Штерн и Зета, спаниель Серый, а еще лабрадор и золотистый ретривер, – добавляет эксперт Центра кинологической службы Наталия Клименко. – После окончания СВО их поставят на довольствие в местном управлении МЧС. А мы сейчас готовим к работе в зоне спецоперации еще одну собаку и ждем еще несколько животных на обучение. Наши воспитанники будут отправляться служить на освобожденные территории до тех пор,пока в них там будет необходимость.

БУДЬ В КУРСЕ

24 декабря в Краснодаре ККБОО «Центр кинологической службы» проведет выставку собак всех пород «Собачкина столица на Кубани»: все собранные средства пойдут на подготовку животных-поисковиков для зоны специальной военной операции.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ