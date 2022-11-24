Краснодарские собаки разминируют «Азовсталь» в Мариуполе

Максим Клименко со своими воспитанницами - московскими сторожевыми. Фото из личного архива Максима Клименко.

Супруги-кинологи из Краснодара Максим и Наталия Клименко много лет обучают и тренируют служебных собак, а с началом специальной военной операции стали готовить животных для разминирования освобожденных территорий: недавно они передали шесть своих питомцев военным и казакам в Мариуполе.

Максим и Наталия не первый год учат собак обнаруживать наркотики и оружие, не бояться выстрелов, громких звуков и скопления людей. Их Краснодарская краевая благотворительная общественная организация «Центр кинологической службы» за пять работы подготовила десятки животных-поисковиков и охранников. А сейчас воспитанники их центра работают в зоне специальной военной операции: их готовят по ускоренной программе тренировок.

Годовалый сенбернар Роща учится садиться рядом со своей находкой. Фото из личного архива Максима Клименко.

– Среди наших специалистов много бывших сотрудников силовых ведомств, поэтому к освобождению новых территорий России мы не могли остаться безучастными, – объясняет президент ККБОО «Центр кинологической службы» Максим Клименко. – Поскольку военкомат забраковал меня в качестве добровольца, мы с Натальей решили бесплатно готовить служебных собак для разминирования и поиска неразорвавшихся мин, снарядов, бомб, чтобы люди могли спокойно жить на освобожденных территориях.

Максим говорит, что ни один самый современный металлодетектор не сравниться с чувствительным собачьим носом. Тем более, что те же мины-«лепестки» в пластиковом корпусе с жидкой взрывчаткой внутри техника обнаружить не в состоянии, а вот служебная собака с такой задачей справиться.

Максим и Роза едут на тренировку. Фото из личного архива Максима Клименко.

Поскольку у кинологического центра нет своей площадки, собак дрессируют и тренируют вдали от людей, но там, где они могут привыкнуть к шуму автомобилей или поездов, звукам выстрелов: на ближайшем пустыре, на берегу Карасунских озер или реки Кубань, в Красном куте, в Молькино. Сначала животных учат узнавать имитаторы запахов оружия и взрывчатки – их предоставляют кинологам друзья-силовики и садиться рядом с их источником.

– Мы учим собак узнавать самые разные запахи: взрывчатки, боеприпасов, оружейной смазки, тары от снарядов. В зависимости от характера, собаки работают за еду или игру: когда находят нужный запах, получают кусочек печенки или мячик. В полевых условиях пес должен сесть рядом с находкой: место отмечают флажком, а дальнейшая работа – дело саперов, – объясняет Максим. – Наши собаки сейчас с высокой вероятность работают в Мариуполе на разминировании катакомб завода «Азовсталь»: недавно я сам отвез шесть псов в ЛДНР на слаживание с людьми-проводниками.

Кинологи на занятии с собакой. Фото из личного архива Максима Клименко.

Супруга Максима Наталия объясняет, что служебных собак для разминирования подбирают среди породных животных, но необязательно с выдающейся родословной и воспитывают с щенячьих лет. Кинологи их чипируют, социализируют и в зависимости от характера животного, выбирают псу специализацию. Нести службу на блок-посту и по запаху пороха обнаруживать диверсантов среди беженцев научат активную собаку, а вот искать спрятанные в развалинах домов оружие и взрывчатку, схроны с оружием будет собака, не лающая попусту.

– В зоне специальной военной операции сейчас работают натренированные нами немецкие овчарки Моника Штерн и Зета, спаниель Серый, а еще лабрадор и золотистый ретривер, – добавляет эксперт Центра кинологической службы Наталия Клименко. – После окончания СВО их поставят на довольствие в местном управлении МЧС. А мы сейчас готовим к работе в зоне спецоперации еще одну собаку и ждем еще несколько животных на обучение. Наши воспитанники будут отправляться служить на освобожденные территории до тех пор,пока в них там будет необходимость.

БУДЬ В КУРСЕ

24 декабря в Краснодаре ККБОО «Центр кинологической службы» проведет выставку собак всех пород «Собачкина столица на Кубани»: все собранные средства пойдут на подготовку животных-поисковиков для зоны специальной военной операции.