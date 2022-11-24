Фото: соцсети

Мужчина с ружьем разгуливал по улицам Крымска. На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, как мужчина палит по людям у торгового центра «Славянский». Он стреляет, перезаряжает ружье и продолжает пальбу.

- Выясняем обстоятельства случившегося, – прокомментировали «КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также уточняется информация о пострадавших и жертвах стрельбы.

По словам очевидцев, сперва они слышали крики о помощи. А затем увидели, как женщина убегала от мужчины.

- За нее заступился случайный прохожий. Он и стал первой жертвой. Мужчина переключился на парня и начал палить, – говорят местные жители.

Причем добивал прохожего преступник в упор. Это видно на кадрах. Он подходит к жертве и наносит повторный выстрел.

По предварительным данным, жертвами пальбы в Крымске стали четыре человека, включая преступника. Он покончил с собой.

Не исключено, что причиной убийства стал семейный спор. Ранее мужчина проиграл в суде собственному сыну. Затем преступник поссорился с женой. Это случилось уже в центре города - у местного ТЦ.

За женщину заступился прохожий. Тогда мужчина взялся за ружье и застрелил защитника. Сама супруга не пострадала. Она находится в полиции, где дает показания.