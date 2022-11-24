«Не было ни одного судьи в городе, кто бы с ним не сталкивался». Стрелявший по людям в Крымске судился с бывшей семьей с 2017 года

Хладнокровный убийца - всего лишь неудовлетворенный истец. Фото: скриншот видео

Крымск вздрогнул от звуков автоматной очереди. Вечером 24 ноября в сети появились кадры хладнокровного расстрела людей на улице маленького города в Краснодарском крае. Позже стало известно, что автоматчик успел застрелить как минимум троих случайных прохожих.

В городке, где все друг друга знают, кто был тем самым жестоким убийцей, узнали сразу. Это 66-летний Владимир Жиров, местный предприниматель и известный в городе скандалист.

Известен он прежде всего своим упорством в судебных делах.

- Не было в городе ни одного судьи, который бы с ним не сталкивался в процессе, - пояснил "КП"-Кубань" источник,знакомый с ситуацией. - Он все решал таким способом.

Основная версия случившегося - это как раз один из неудачных исходов судебного процесса.

По данным картотеки Крымского районного суда, в 10 часов утра у него завершился суд с сыном Юрием и бывшей женой Галиной. Истцом был Владимир. Он требовал вернуть ему половину стоимости квартиры, купленной сыну, как он считал, на его деньги.

- Отказано в удовлетворении исковых требований, - сообщается на сайте суда.

В зале суда, по данным источника "КП"-Кубань", между супругами традиционно происходили скандалы. Однако не в этот раз. Владимир вышел после оглашения решения почти миролюбивым.

С таким результатом Жиров вышел убивать. Фото: сайт Крымского районного суда

А спустя время отправился крушить все на своем пути.

- Исковые требования предъявлялись к сыну по поводу квартиры. Однако судья не усмотрела оснований для удовлетворения иска, - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

А судебные тяжбы с бывшей семье длились уже годами. С 2017 года он буквально заваливал жену исками. Но все заканчивалось для Владимира неизменным поражением.

- Они проходили по своим делам все инстанции. Почему именно этот процесс стал для него триггером, непонятно, - говорят "КП"-Кубань" знакомые семьи.

К слову, правоохранителям еще предстоит выяснить, откуда у Владимира Жирова появился арсенал для расстрела горожан.

Криминалисты работают сейчас по нескольким адресам. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что сам Владимир Жиров покончил с собой.