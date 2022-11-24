СК организовал проверку после стрельбы в Крымске

Жертвами стали четыре человека, в том числе стрелявший мужчина

Следственный комитет организовал проверку после стрельбы в Крымске. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе сам стрелявший мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ЧП произошло днем 24 ноября рядом с местным ТЦ «Славянский». Как удалось узнать "КП" - Кубань" утром 24 ноября у стрелявшего мужчины состоялось судебное заседание, в котором он проиграл бывшей супруге. Между экс-супругами возник спор, связанный с имущественными правами. Речь шла о взыскании неосновательного обогащения. После этого мужчина начал преследовать женщину с ружьем.

По предварительным данным следователей, жертвами стрельбы стали 39-летний и 53-летнего знакомые мужчины. Они от полученных ранений скончались на месте.

Известно, что жертвой стал еще один человек, личность которого сейчас устанавливают. Одного пострадавшего - 61-летнего мужчину - экстренно доставили в больницу. Сам же стрелявший чуть позже покончил с собой.

- В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления. Ход расследования руководителем краевого следственного управления А. К. Масловым поставлен на контроль, -сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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