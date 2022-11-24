Кто такой Владимир Жиров, устроивший стрельбу в Крымске 24 ноября 2022

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Страшная трагедия потрясла Крымск. Это небольшой городок в сотне километров от Краснодара. Здесь разыгралась семейная драма. Она длилась три года – с 2019-го. Тогда Владимир и Галина Жировы не поделили квартиру.

Женщина приобрела жилье сыну. Мужчина заявил, что она сделала это на его деньги. Так начались судебные тяжбы. Последнее заседание состоялось сегодня. Женщина победила. Владимир поражение не принял.

- Он начал угрожать ей, – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

От слов Владимир перешел к делу. Он схватился за ружье и ворвался в медицинский центр, где укрывалась супруга. Там мужчина расправился с двумя сотрудниками и выбежал на улицу. Остановить его пытались охранник центра и прохожий. Одного человека преступник ранил, другого – убил. Затем Владимир покончил с собой. Сделал это у дома сына – в машине, откуда и достал ружье.

По данным «КП» – Кубань», Владимиру Жирову исполнилось 68 лет. Он был предпринимателем. Правда, последнее ИП, записанное на его имя, распалось еще в 2006 году. Это было индивидуально-частное предприятие «Мрия».

Чем занимался Владимир последние годы, неизвестно. Но местные жители заявляют, что он был бизнесмен. Одни говорят, что держал торговые точки, другие, что сдавал жилье. Якобы приобрел его еще в безбедные годы – в начале нулевых.

Соболезнования погибшим выразил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- Сегодня в Крымске произошла трагедия — местный житель устроил стрельбу возле торгового центра. Погибли ни в чем не повинные люди. Приношу искренние соболезнования родным. Один человек ранен и сейчас находится в больнице. Ему оказывают помощь врачи. Если потребуется — подключим возможности краевых клиник, – написал глава региона в телеграме.

Также он отметил, что уже пообщался с главой района Сергеем Лесем.

- Поручил главе муниципалитета взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших, – заключил Вениамин Кондратьев.