Найденная под 20 слоями краски фреска и столетняя кованая лестница. Какие секреты хранит самая необычная церковь Краснодара

Благовещенская церковь находится в историческом центре Краснодара. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Благовещенский храм в Краснодаре, пожалуй, меньше всего похож на православную церковь по архитектуре. Обычный дом из красного кирпича, которых в исторической части города, предостаточно. Принадлежность к религии выдает лишь небольшой купол над входом и табличка. Внутри тоже полное несоответствие. Чтобы попасть в церковь, надо подняться по широкой лестнице со старинной балюстрадой. На втором этаже располагается алтарь и проходят службы.

На месте алтаря в советское время была сцена. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Такая особенность не вызовет удивления, если знать богатую историю здания. В 1906 году его построили греческая диаспора в неоклассическом стиле, в нем же на первом этаже расположилась церковно-приходская и двухклассная школы, а на втором – небольшой домовой храм.

Угол 91 квартала для строительства храма

Православные греки, живущие в Краснодаре, давно хотели построить храм для своих прихожан. Для этого им выделили участок на углу улиц Соборной (сейчас – Ленина) и Рашпилевской. Спонсировали и руководили строительством здания богатые екатеринодарские деятели – нотариус Егор Никифораки и купец Панает Акритас, который потом стал церковным старостой. Имя архитектора до сих пор неизвестно.

Кованая лестница не изменилась за 100 с лишним лет. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Храм построили быстро, деньги жертвовали активно, и в 1906 году его освятили. Он получил название Эллинской Благовещенской церкви. На первом этаже грызли гранит науки дети, на втором отдавали дань духовному. В приходе значилось более 200 человек. Так бы продолжался мирный ход жизни, если бы не началась революция и гражданская война. В 1922 году храм был разграблен большевиками, а еще через несколько лет из Екатеринодара в Грецию друг за другом уехали два настоятеля - иеромонах Парфений и архимандрит Панает.

Новая история при советской власти

Крепкое здание в центре города не обошла вниманием новая власть. Уже после Гражданской войны здесь открыли фабрично-заводскую семилетку. Внешний вид храма сильно изменился: росписи замазали, купол, который венчал крышу, как и иконостас убрали.

Иконостас передали "по наследству" из Свято-Екатерининского собора. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

До 1982 года здесь размещались учебные учреждения. За партами сидели ученики 38-ой, а потом начальной школы № 49. Позже в аудиториях слушали лекции студенты Краснодарского медицинского училища, а потом открыли краевую санитарно-эпидемиологическую станцию.

В 2000-х годах в стенах Благовещенского храма размещалось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Краснодарскому краю.

Лик Христа под слоями краски

Все вернулось на круги своя в 2015 году, когда часть помещений храма была передана церкви. Первым настоятелем при восстановлении Благовещенки стал Андрей Небавский. Через год сюда пришли монахини из Апшеронска. Начали облагораживать здание. Смыли краску с лестничных маршей, пытались вернуть святыне прежний облик.

Восстановление храма началось после 2015 года. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- При реконструкции храма в 2015 году была обнаружена фреска с ликом Христа, украшавшая до революции алтарь Благовещенского храма. Слоев 20 краски сняли, отреставрировали. Больше росписей в храме нет. Из Свято-Екатерининского храма нам передали старинный иконостас, написанный академическим стилем. Вот на одной иконе осталась датировка – 1917 год - и автор – Колесников, - рассказал настоятель храма протоиерей Иоанн Козак.

При реставрации открылась фреска начала 20 века. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Здание 1906 года переживает новое рождение. На втором этаже был проведен ремонт, в прошлом году по гранту заменили крышу. Как и 100 лет назад, здесь снова слышится греческая речь. Церковь делит помещение воскресной школы с Краснодарской городской общественной организацией «Греческая национально-культурная автономия «Ромиосини». Дети и их родители с греческими корнями собираются, изучают язык предков, учат национальные танцы.

В церкви проводит занятия греческая диаспора Краснодара. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- С Божьей помощью наш храм оживает. Много сделано за 8 лет, с тех пор, как его передали нам. Но работы еще много. Нужно штукатурить фасад и построить 7-метровую колокольню во дворе. Думаю, общими усилиями, нам удастся это сделать, - уверен Иоанн Козак.

Во дворе храма планируют построить колокольню. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

КАК ПОМОЧЬ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

Получатель: Местная религиозная организация, православный приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы Краснодара, Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской епархии.

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