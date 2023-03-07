Найденная под 20 слоями краски фреска и столетняя кованая лестница. Какие секреты хранит самая необычная церковь Краснодара

Благовещенская церковь находится в историческом центре Краснодара.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Благовещенский храм в Краснодаре, пожалуй, меньше всего похож на православную церковь по архитектуре. Обычный дом из красного кирпича, которых в исторической части города, предостаточно. Принадлежность к религии выдает лишь небольшой купол над входом и табличка. Внутри тоже полное несоответствие. Чтобы попасть в церковь, надо подняться по широкой лестнице со старинной балюстрадой. На втором этаже располагается алтарь и проходят службы.
На месте алтаря в советское время была сцена.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Такая особенность не вызовет удивления, если знать богатую историю здания. В 1906 году его построили греческая диаспора в неоклассическом стиле, в нем же на первом этаже расположилась церковно-приходская и двухклассная школы, а на втором – небольшой домовой храм.
Угол 91 квартала для строительства храма
Православные греки, живущие в Краснодаре, давно хотели построить храм для своих прихожан. Для этого им выделили участок на углу улиц Соборной (сейчас – Ленина) и Рашпилевской. Спонсировали и руководили строительством здания богатые екатеринодарские деятели – нотариус Егор Никифораки и купец Панает Акритас, который потом стал церковным старостой. Имя архитектора до сих пор неизвестно.
Кованая лестница не изменилась за 100 с лишним лет.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Храм построили быстро, деньги жертвовали активно, и в 1906 году его освятили. Он получил название Эллинской Благовещенской церкви. На первом этаже грызли гранит науки дети, на втором отдавали дань духовному. В приходе значилось более 200 человек. Так бы продолжался мирный ход жизни, если бы не началась революция и гражданская война. В 1922 году храм был разграблен большевиками, а еще через несколько лет из Екатеринодара в Грецию друг за другом уехали два настоятеля - иеромонах Парфений и архимандрит Панает.
Новая история при советской власти
Крепкое здание в центре города не обошла вниманием новая власть. Уже после Гражданской войны здесь открыли фабрично-заводскую семилетку. Внешний вид храма сильно изменился: росписи замазали, купол, который венчал крышу, как и иконостас убрали.
Иконостас передали "по наследству" из Свято-Екатерининского собора.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
До 1982 года здесь размещались учебные учреждения. За партами сидели ученики 38-ой, а потом начальной школы № 49. Позже в аудиториях слушали лекции студенты Краснодарского медицинского училища, а потом открыли краевую санитарно-эпидемиологическую станцию.
В 2000-х годах в стенах Благовещенского храма размещалось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Краснодарскому краю.
Лик Христа под слоями краски
Все вернулось на круги своя в 2015 году, когда часть помещений храма была передана церкви. Первым настоятелем при восстановлении Благовещенки стал Андрей Небавский. Через год сюда пришли монахини из Апшеронска. Начали облагораживать здание. Смыли краску с лестничных маршей, пытались вернуть святыне прежний облик.
Восстановление храма началось после 2015 года.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
- При реконструкции храма в 2015 году была обнаружена фреска с ликом Христа, украшавшая до революции алтарь Благовещенского храма. Слоев 20 краски сняли, отреставрировали. Больше росписей в храме нет. Из Свято-Екатерининского храма нам передали старинный иконостас, написанный академическим стилем. Вот на одной иконе осталась датировка – 1917 год - и автор – Колесников, - рассказал настоятель храма протоиерей Иоанн Козак.
При реставрации открылась фреска начала 20 века.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Здание 1906 года переживает новое рождение. На втором этаже был проведен ремонт, в прошлом году по гранту заменили крышу. Как и 100 лет назад, здесь снова слышится греческая речь. Церковь делит помещение воскресной школы с Краснодарской городской общественной организацией «Греческая национально-культурная автономия «Ромиосини». Дети и их родители с греческими корнями собираются, изучают язык предков, учат национальные танцы.
В церкви проводит занятия греческая диаспора Краснодара.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
- С Божьей помощью наш храм оживает. Много сделано за 8 лет, с тех пор, как его передали нам. Но работы еще много. Нужно штукатурить фасад и построить 7-метровую колокольню во дворе. Думаю, общими усилиями, нам удастся это сделать, - уверен Иоанн Козак.
Во дворе храма планируют построить колокольню.
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
КАК ПОМОЧЬ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
Получатель: Местная религиозная организация, православный приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы Краснодара, Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской епархии.
ИНН 2308265194
КПП 230801001
ОГРН 1192375034301
Расчетный счет 40703810430000001827
кор счет 30101810100000000602
БИК 040349602
Наименование банка Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк.
Назначение платежа: Пожертвование.