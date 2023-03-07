В Краснодаре открылся цех, в котором шьют полотенца для медиков и военных из зоны СВО

Екатерина Афонина шьет полотенца для госпиталя в Горловке Фото: Ольга СУХОВА

Небольшая комната в 12 квадратов, четыре скромных деревянных стола, на которых – старенькие швейные машинки. За «ткацкими станками» - женщины. Одна – тоненькая брюнетка с аккуратным каре и большими глазами, вторая – знойная блондинка с кудрями, третья – темноволосая дама в стильных очках. Все трое - крутят рычаги своих швейных машинок, оттого в маленькой комнате стоит гул – тыр-р-р-р-ты-р-р-р.

И, наклонившись каждая над своей машинкой, выводят аккуратную строчку на пестрой ткани. Это будут полотенца. Небольшие, размером 50 на 70. Но так нужные госпиталю в Горловке.

Этот небольшой швейный цех открыли в Краснодаре, где теперь шьют полотенца для нужд больниц новых территорий России. Мастерицы – жительницы города.

В мастерской кипит работы Фото: Ольга СУХОВА

- Здесь собрались активисты, шьем полотенца для госпиталя в Горловке и баффы (специальные повязки на лицо. – Прим. авт) для военных, - рассказывает швея Екатерина Афонина. Вообще-то, она – местный депутат. Но с головой окунулась в помощь нашим военным. В своей депутатской приемной организовала пошивочный цех и вместе с остальными мастерицами крутит рычаг швейной машинки. Сама покупает ткань в рулонах, нитки. А мастерицам остается только раскроить и прострочить полотенца.

- Девчонки трудятся либо тут, либо берут ткань домой, и шьют там, а потом приносят готовые полотенца, - объясняет Екатерина Афонина.

Двери мастерской открыты с 9 утра и до 17 вечера. И машинки тут никогда не пустуют. Постоянно кто-то приходит и строчит.

- Несколько раз в неделю прихожу сюда, шью. А по вечерам строчу полотенца дома, - рассказывает Светлана. Она работает в одной крупной строительной фирме, и после трудового дня забегают сюда, в этот импровизированный цех. Проводит здесь и практически все выходные.

В мастерской кипит работы Фото: Ольга СУХОВА

- А если мы не поможем нашим военным и медикам, то кто? – отрывается от швейной машинки Светлана. – Все в это время должны вносить свой вклад, там, в зоне СВО. Если я умею шить, то почему бы не подключиться? А медикам в Горловке наши полотенца очень пригодятся. Мы шьем много, они ведь там у них как расходный материал. Поэтому чем больше мы сошьем, тем лучше. И в каждое полотенце вкладываем частичку своей души.

В марте мастерицы поставили себе план – сшить 1400 полотенец. В апреле хотят норму поднять.

Но здесь трудятся над полотенцами не только женщины, строчат их и мужчины. У Игоря Еременко в Краснодаре своя сеть автошкол, он один из активистов волонтерского фонда и тоже шьет. Ловко и быстро! За десять минут прострочил сразу два полотенца.

Все мастера здесь объединились под эгидой волонтерского фонда «Добро и дело», который и отвезет через несколько дней полотенца в Горловку.

- Мы же не только полотенца шьем для нужд СВО, - объясняет руководитель фонда Анна Артемьева. – Здесь открылся цех, в другом конце города неравнодушные краснодарцы на 3D-принтере печатают стабилизаторы для беспилотников, другие собирают гуманитарку. В зону СВО мы уже отвезли 600 тонн помощи. И продолжаем помогать нашим бойцам всем необходимым.