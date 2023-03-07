Кубань zа наших: xто отправляют участникам спецоперации жители Германии

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" обсуждаем самые последние новости, касающиеся специальной операции. Дважды в неделю делимся с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира.

- Бойцы из зоны СВО записали поздравление для женщин;

- Кубанский волонтер собирает деньги на автомобиль для гуммиссий;

- Участник СВО получил новый автомобиль и женился во время отпуска;

- Что отправляют участникам спецоперации неравнодушные жители Германии.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».