Кубань zа наших: xто отправляют участникам спецоперации жители Германии

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
В эфире программы "Кубань zа наших" обсуждаем самые последние новости, касающиеся специальной операции. Дважды в неделю делимся с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира.
- Бойцы из зоны СВО записали поздравление для женщин;
- Кубанский волонтер собирает деньги на автомобиль для гуммиссий;
- Участник СВО получил новый автомобиль и женился во время отпуска;
- Что отправляют участникам спецоперации неравнодушные жители Германии.
Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».