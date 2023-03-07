В Адыгее будут судить приставов за мошенничество с арестованным имуществом

Приставы перед судом ответят за махинации. Фото: пресс-службы СУ СК России по республике Адыгея.

В Адыгее перед судом предстанут бывшие судебные приставы-исполнители. Мужчин подозревают в совершение должностных преступлений. По данным следствия судебный пристав-исполнитель Тахтамукайского районного отделения судебных приставов республиканского УФССП России получил исполнительное производство. Страж порядка должен был проконтролировать продажу автомобиля должника с торгов. Однако, на чужое арестованное имущество у пристава был свой расчет.

- Обвиняемый вступил в предварительный сговор с другим судебным приставом-исполнителем этого же отдела. Осенью 2021 года коллеги изъяли у должника его автомобиль под предлогом направления для реализации на торгах. Затем они внесли ложные сведения о поступлении заявления взыскателя о снятии обеспечительных мер и продали машину, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике Адыгея.

За машину удалось выручить 560 тысяч рублей. Вместо того, что погасить этими средствами долг гражданина, приставы поделили барыш. Однако, спустя время махинации вскрылись. В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Тахтамукайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подтвердили республиканские следователи.

Сейчас экс-приставы ждут начала судебного процесса. Впереди у них судебные разбирательства и возможно лишение свободы с крупным штрафом.