Пробки на дорогах Краснодара достигли девяти баллов

В Краснодаре предпраздничные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Загруженность дорог краевой столицы накануне Международного женского дня оценивается в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Проблемы отмечаются в центре – на улицах Красной, Рашпилевской, Северной. Постовой и Октябрьской. Также придется постоять водителям и на улицах Колхозная, Восточно-Кругликовская, Зиповская, Московская и Петра Метальникова,
Серьезные заторы фиксируются на различных участках улиц Мачуги, Бородинской. Затруднено движение на Западных и Восточных обходах.
Из-за сильных автомобильных заторов не проехать к крупных торговым центрам Краснодара, а также к Цветочному рынку.
В администрации Краснодара рекомендовали отложить поездки на личных машинах на более позднее время или же воспользоваться городским общественным транспортом.