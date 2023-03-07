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Общество7 марта 2023 15:44

Пробки на дорогах Краснодара достигли девяти баллов

Показатель загруженности дорог в Краснодаре к вечеру вторника достиг девяти баллов.
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре предпраздничные пробки.

В Краснодаре предпраздничные пробки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Загруженность дорог краевой столицы накануне Международного женского дня оценивается в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Проблемы отмечаются в центре – на улицах Красной, Рашпилевской, Северной. Постовой и Октябрьской. Также придется постоять водителям и на улицах Колхозная, Восточно-Кругликовская, Зиповская, Московская и Петра Метальникова,

Серьезные заторы фиксируются на различных участках улиц Мачуги, Бородинской. Затруднено движение на Западных и Восточных обходах.

Из-за сильных автомобильных заторов не проехать к крупных торговым центрам Краснодара, а также к Цветочному рынку.

В администрации Краснодара рекомендовали отложить поездки на личных машинах на более позднее время или же воспользоваться городским общественным транспортом.

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