Вместо букета звезде - венок на могилу. В Сочи мужчина хотел передать певцу цветы, но упал в оркестровую яму и умер от травм

Мужчина хотел подарить певцу букет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейный праздник для жены и дочки 41-летнего Норайра П. закончился трагедией и похоронами. В августе 2022 года мужчина с домочадцами решил посетить концерт любимого певца Аркадия Думикяна. Во время хита исполнителя – песни «Папина дочка», Норайр решил вместе со своим ребенком подарить кумиру цветочный букет.

Мужчина подошел к сцене, поставил дочь с букетом в ручках на перила и ждал, когда певец обратит на них внимание и подойдет. Эта момент хорошо виден на видеокадрах, которые снимала супруга Норайра. Неловкое движение и папа с ребенком падают. Как оказалось, они летели вниз не менее трех метров. Внизу была оркестровая яма и выход в гримерки артистов. Почему-то персонал концертного зала «Фестивальный» вопреки правилам безопасности не обнес это место защитным ограждением. Да и охраны возле ямы не было.

- В августе 2022 года во время одного из культурно-развлекательных мероприятий 41-летний посетитель подошел к сцене и упал в техническое углубление. В результате падения мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Маленькая дочка Норайра П. не пострадала лишь потому что, повинуясь отцовскому инстинкту, отец прикрыл ребенка и смягчил удар. По словам супруги, возле битком забитого зрителями концертного зала даже не дежурила бригада скорой помощи. Им пришлось около часа ждать приезда медиков. Мужчина получил травму головного мозга, впал в кому и умер через 10 дней в реанимации так и не придя в сознание.

- По указанию руководителя краевого следственного управления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение смерти по неосторожности мужчины во время посещения культурно-развлекательного мероприятия в концертном зале, - уточнили в краевом следкоме.

Следователи тщательно проверят обстоятельства гибели мужчины и порядок оказания услуг по посещению культурно-развлекательных мероприятий в концертном зале. Также будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему.