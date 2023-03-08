Подняла всю станицу. Репетитор из Усть-Лабинского района организовала несколько акций в поддержку бойцов СВО

Татьяна Давыдова - по центру

Энергии Татьяны Давыдовой из станицы Ладожской Усть-Лабинского района можно только позавидовать. Утром она учит детей премудростям математики и чтения, а вечером вместе со станичниками готовит сухие супы для бойцов, фасует гуманитарку и собирает жестяные банки для изготовления окопных свечей. Женщина уже давно в благотворительности. Она – куратор проекта «Добрые крышечки» в Краснодарском крае, но теперь ее кипучая деятельность расширилась. В поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, Татьяна Владимировна организовала проект «Армейская кухня», а потом он разросся до нескольких направлений.

- Мы переняли опыт приготовления сублимированных супов от волонтеров из станицы Пластуновской. Съездили к ним, научились. С января отправляем несколько видов первого блюда. Это борщ «Душевный», суп-лапша, суп гороховый «Ладожский», рассольник. Всего в этом проекте задействовано около 600 человек. Со всего района люди сушат овощи, мясо, а потом получаются ароматные блюда. У нас задействовано 42 сушилки, из них 5 подарила администрация, - рассказала «КП»-Кубань» Татьяна Давыдова. - Ребята на передовой эти супы ели, передают приветы и слова благодарности.

Потом Татьяна Давыдова поняла, что этой акцией нельзя ограничиваться. Потребности бойцов разные. От настоятеля местного храма она узнала, что можно делать сухой душ для военных, которые сидят в окопах – организовала производство сухого душа. Это когда в специальное средство добавляют 50 мл воды, получается пена, которая стирается с тела с помощью сухого полотенца.

- Мы также формируем наборы «Чистюля» для солдат с предметами первой необходимости, отправляем на передовую дизрастворы для обработки тела. Ведь там не всегда есть возможность помыться и привести себя в порядок, а гигиену нужно соблюдать, от этого зависит здоровье ребят, - говорит Татьяна.

Женщина считает, что у нее ничего бы не получилось, если бы не было отзывчивых людей вокруг.

- У нас вся станица работает - дошколята, школьники, взрослые. Все стараются. Каждый вносит свой вклад, каждый нашел себя в каком-то направлении. Кто-то вяжет носки, кто-то делает окопные свечи, кто-то плетет маскировочные сети. Одна из женщин готовит целебные мази из воска и трав, - считает Татьяна Владимировна.

На днях волонтеры отправили за «ленточку» 208 борщей, 292 супа-лапши и 31 рассольник. Одного пакетика хватит, чтобы накормить 10 человек. Поэтому Татьяна Давыдова спокойна – там, в окопах ребята будут сытые.

- У меня нет родственников в зоне СВО, но у наших волонтеров есть. Для нас военные все близкие люди. Надо так относиться, тогда и появляется желание помогать, - признается Татьяна.

Гуманитарка от усть-лабинцев почти каждую неделю летит на передовую. А потом волонтеры с замиранием сердца ждут обратной связи и радуются, что их поддержка важна и дает силы бойцам.