Макулатура в помощь. Как активистка из Новокубанска придумала способ собрать деньги на гуманитарку

Марина Залозная

Марина Залозная из Новокубанска – педагог с 30-летним стажем. Она воспитывает 4 приемных детей. Ее мальчики уже превратились с подростков, и вместе с ними она решила организовать необычную акцию – собрать макулатуру, а на вырученные деньги покупать гуманитарную помощь для бойцов СВО.

- Это дети меня вдохновили, они очень патриотически настроены, переживают, как наши бойцы живут в зоне специальной военной операции, вот мы и решили призвать жителей нашего города присоединиться к акции, - говорит Марина Александровна.

Собирать макулатуру женщина решила в своем квартале, который она курирует. Старые газеты, книги и журналы собирали все жители – от мала до велика.

- Это не затратная акция. У каждого дома найдется ненужная бумага, она просто так лежит, а может принести помощь. У нас живут бабушки, которые в детстве пережили войну, они помнят то время, поэтому неравнодушных не было, - рассказывает активистка.

За время акции удалось собрать 2 тонны макулатуры. На деньги, полученные от сдачи бумаги, покупают пряжу для вязания носков и медикаменты.

- В последний раз купили лекарств на 5 тысяч рублей, передали теплые носки на передовую. Другие волонтеры – бывшие военные – сами отвозят наши посылки на фронт, - отмечает Марина Александровна.

Кроме этого, ей удалось договориться с местным рынком – предприниматели передают продукты, местные жители собирают теплые вещи, бинты, постельной белье для приграничных госпиталей.

- Одна бабушка сказала такую фразу – солдаты, как дети, чужих не бывает. Вот мы и помогаем им хоть немножко помочь, чем можем, - признается Марина Залозная.