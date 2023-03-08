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Общество8 марта 2023 10:32

Женский забег прошел в Краснодаре 8 марта

Его участницы пробежали 3 км
Алексей ГУК
Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег прошел в Краснодаре 8 марта. Его участницы пробежали 3 км по улице Красной: от Пушкина до Мира.

Напомним, что стартовал «Beauty Run» 8 марта в 9:00. Для участия требовалась предварительная регистрация.

Девушки вышли на дистанцию в юбках-пачках. Их предоставили организаторы вместе с номерами. Помимо медалей, на финише представительниц прекрасного пола ждали цветы и напитки.

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Женский забег в Краснодаре

Женский забег в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

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