На Кубани флаг с подписями военных СВО разыграли в лотерею

Фото героини публикации

На Кубани флаг с подписями военных из зоны СВО разыграли в лотерею. Акцию провели в группе помощи «Елизаветинская - Zа наших». Четыре полотнища привезли волонтеры после очередного рейда на передовую. Солдаты и офицеры в знак благодарности за постоянную поддержку станичников оставили свои автографы на триколоре.

- Мы купили флаги для школьных музеев Елизаветинской и Москвы. Один остался. Его и решили разыграть, заодно и собрать деньги для следующей помощи ребятам, - рассказала «КП»-Кубань» организатор группы «Елизаветинская - Zа наших» Татьяна Пистун.

Подписчики активно включились в борьбу за раритетный флаг. Минимальная сумма, которую они могли перечислить, - 333 рубля. В итоге победителем стала жительница станицы. Она выкупила четыре лота. А приехали за флагом ее сын и 6-летний внук.

- У мальчика горели глаза, когда ему дали флаг в руки. Он пообещал, что пойдет с ним на парад 9 мая, и пожелал бойцам вернуться домой с победой, - готовит Татьяна Пистун.

КОНКРЕТНО

Группа «Елизаветинская - Zа наших» была организована 5 октября. За время работы волонтеры из станицы смогли собрать более 3 миллионов рублей на нужды бойцов СВО. На эти деньги они закупили оборудование, продукты и предметы первой необходимости.

Елизаветинские активисты занимаются фасовкой сухих супов, шьют амуницию, готовят окопные свечи и плетут маскировочные сети. Два раза в неделю они отправляют гуманитарные грузы на передовую. Это адресные посылки для земляков и общие отправки для взводов.