Поздравил с 8 марта и накинулся с кулаками. В Новороссийске пассажир маршрутки избил подростка

Мужчина напал на подростка в наушниках. Фото: скриншот видео

В Новороссийске мужчина избил 16-летнего подростка за то, что школьник не уступил место женщине. Взрослый пассажир зашел в маршрутку, с ходу поздравил представительниц прекрасного пола с праздником. Потом он заметил парня, который сидел в наушниках и набросился на него.

- Мужчина кричал, но Вася (имя изменено – прим. ред. ) ничего не слышал. Ребенок не ожидал нападения. Неизвестный стал избивать его внезапно, - рассказала «КП»-Кубань» мама пострадавшего Елена.

Пассажиры маршрутки остановили разъяренного мужчину. Он вышел из салона, но еще несколько раз запрыгивал в него и вновь кричал. В итоге неизвестный ушел. А Васю пришлось вести в больницу.

- Очень сильно пострадало лицо. Синяки под глазом, на шее, зуб сломан. Пока сын сидит дома, приходится пропускать уроки, - говорит мама подростка.

Она написала заявление в полицию. Сотрудники УВД Новороссийска проводят проверку. Мужчину, который пустил в ход кулаки, ищут.

- Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на установление личности гражданина и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После проверки будет принято процессуальное решение.