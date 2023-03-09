Разрушил древние гробницы. Фермер уничтожил бульдозером курган ради развития бизнеса на Кубани

Фото: наследие Кубани

48-летний мужчина решил благоустроить территорию птицефермы в Отрадненском районе Кубани. Он нанял рабочих и попросил бульдозером убрать все неровности и насыпи, которые в итоге оказались древним курганом.

- В Отрадненском районе перед судом предстанет обвиняемый в повреждении объекта культурного наследия. По данным следствия, 48-летний мужчина для благоустройства птицефермы незаконно произвел земляные работы на участке горы Пласкун, повредив объект культурного наследия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: наследие Кубани

Согласно проведенной экспертизе, мужчина уничтожил часть насыпи, повредил структуру и целостность древнего погребального сооружения. Ущерб оценили в 2 млн рублей.

- По факту повреждения кургана в станице Подгорная Синюха на горе Пласкун было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Размер вреда составил 1957829 рублей. Ущерб фермер возместил добровольно в полном объеме, добавили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Фото: наследие Кубани

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Кроме этого, решается вопрос, о дальнейшей судьбе гробниц и останков. Фермеру грозит до шести лет лишения свободы.