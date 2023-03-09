Камни размером со страусиное яйцо. Врачи краснодарской больницы показали, какими бывают солевые конкременты из почек пациентов

Необычные экспонаты. Фото: БСМП в Краснодаре

В больнице скорой медицинской помощи в Краснодаре все камни из почек, мочеточников и мочевых пузырей пациентов, оказывается, не утилизируют как мусор. Особо примечательные экземпляры стали экспонатами местной кунст-камеры.

- Это уникальная выставка того, что достают наши хирурги из органов пациентов во время операций, - поясняют в БСМП.

На полках аккуратно разместили огромные солевые конкременты, как правильно называются отложения при мочекаменной болезни.

Уникальный музей в больнице. Фото: БСМП в Краснодаре

Те, кто сталкивался с этим диагнозом, знают, движение в органе такого камешка вызывает адские боли.

По статистике, мочекаменная болезнь находится втором месте среди урологических заболеваний в России. Она уступает лишь инфекционным болезням органов мочеполовой системы.

- Многие люди не догадываются о наличии у них камней в почках до первого приступа почечной колики, возникающего на фоне «полного здоровья». Если своевременная и квалифицированная помощь в этом случае опаздывает, то последствия могут быть самые печальные, вплоть до потери почки, - говорят врачи БСМП в Краснодаре.

Такие камни достают из органов пациентов. Фото: БСМП в Краснодаре

К слову, такие проблемы с почками и мочевым пузырем возникают не сами собой. Все из-за неправильного питания и сидячего образа жизни.

Урологи советуют пить не меньше 1,5 литра воды в день и есть фрукты и овощи. Тогда никакие камни в почках вам не грозят.