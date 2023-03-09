Нацпроекты, тротуары и социалка: глава Тимашевска Николай Панин отчитался о работе за 2022 год

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Глава Тимашевска Николай Панин отчитался о проделанной работе за 2022 год. На торжественном отчете присутствовали почетные гости – депутат ЗСК Евгений Шендрик, помощник депутата Госдумы Дарья Кравченко, руководство администрации Тимашевского района, представители правоохранительных органов и общественных организаций.

Основные темы выступления мэра Тимашевска касались реализации крупных социальных проектов в сфере строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры и спорта.

По словам Николая Панина, объем расходов Тимашевска в 2022 превысил полмиллиарда рублей. 54 миллиона удалось привлечь из краевого бюджета.

– Уровень жизни наших граждан растет. Это видно и по росту доходов населения, и по уровню трудовой занятости, и по улучшению благосостояния самого Тимашевска, и по объему инвестиций наших предприятий. Ежегодно мы строим дороги, тротуары, парки, развиваем детскую и спортивную инфраструктуру, – рассказал Николай Панин.

Всего в прошлом году в Тимашевске построено больше 6 километров тротуаров, благоустроены две территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» – сквер на улице Дзержинского и центральный пляж. Также мэрия занималась озеленением, санитарным содержанием города, ямочным ремонтом, установкой дорожных знаков, ремонтом гравийных дорог, строительством ливневых канализаций, реконструкцией коммунальных и инженерных сетей.

– Большим прорывом можно считать наши построенные сквер и пляж. Сюда приезжают люди со всего района. Мы построили ротонду, детские и спортивные зоны, большой пирс – все это уже пришлось по душе нашим гражданам. Общая площадь новых объектов превышает 40 тысяч квадратных метров. Отмечу, что это стало возможным благодаря всесторонней поддержке наших инициатив губернатором Вениамином Ивановичем Кондратьевым и его команды, – отметил Николай Панин.

Работе с обращениями жителей администрация Тимашевска уделяет особое внимание: решаются проблемы горожан, ситуации рассматриваются персонально и с выездом на место, даются рекомендации. Всего в 2022 году в мэрию с разными вопросами обратились около 600 жителей.

Депутат ЗСК Евгений Шендрик в своем приветственном слове отметил, что Тимашевск стремится к статусу одного из самых комфортных городов Кубани.

– Мы видим, что власти города пристальное внимание уделяют отдаленным территориям. Сегодня это значимый фактор в оценке работы, поскольку ни один человек, ни одна улица не должны чувствовать себя забытыми и брошенными. В прошлом году заработал новый спортивный комплекс в микрорайоне Индустриальном, отремонтирована спортплощадка и построены тротуары в Южном, готовится проект строительства досуговой зоны в Приречном. При этом территории развиваются комплексно, – сказал Евгений Шендрик.

На контроле у администрации Тимашевска и работа с семьями мобилизованных жителей города. По поручению губернатора за каждой такой семьей закреплен сотрудник администрации, это необходимо для реагирования на их бытовые проблемы.

– Задач на 2023 год много. Я объявил его годом коммуналки. Будем менять сети водоснабжения, водоотведения. Впереди реализация многомиллионного проекта по строительству водопровода под дном реки. Продолжим также развивать улично-дорожную сеть и благоустраивать парковые зоны. Сейчас у нас есть два проекта по благоустройству улицы Братьев Степановых и парка в микрорайоне Южном, – отметил Николай Панин.

Глава Тимашевского района Андрей Палий поблагодарил главу города за активную работу и пожелал не сбавлять темпов. Закончилось мероприятие вручением благодарностей активным жителям.

Работа главы Тимашевска и администрации города за 2022 год признана депутатами удовлетворительной.