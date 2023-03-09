Стало известно, когда ФК «Краснодар» лишится главной звезды

Эдуард Сперцян Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – самый ценный актив футбольного клуба «Краснодар». За 22-летнем парнем охотятся команды из европейских топ-лиг. Этой зимой игроку даже делали предложение из Нидерландов. Его звал ПСВ, но «быки» отказались от продажи.

Также зимой игроков интересовался «Реал». По данным испанской прессы, парень попал в шорт-лист «Мадрида». А его представители даже общались с испанцами. Но до предложения дело не дошло.

За последний год прайс на воспитанника академии «Краснодара» взлетел в три раз. Если в 2022-м его оценивали в три миллиона евро, то в 2023-м – в девять. По этому показателю он стал самым прогрессирующим игроком чемпионата России.

Сам Эдуард не скрывает, что его мечта – поиграть в европейских топ-лигах. Он уже стал звездой сборной Армении. Так о парне узнали немецкие и французские клубы. Они проявляли интерес к футболисту еще прошлым летом. Но Сперцян взял паузу на год – до конца сезона.

При этом футбольные функционеры убеждены, что Сергей Галицкий не отпустит игрока. Они считают, что полузащитник останется в Краснодаре до конца контракта.

- Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году – заявил в интервью «РБ Спорт» Роман Орещук, экс-директор московского «Динамо».

По словам мужчина, Эдуард Сперцян покинет «Краснодар» не раньше 2025 года. По данным издания, «быки» просят за футболиста 15 млн евро. Эта сумма прописана в его контракте.