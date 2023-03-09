Стало известно имя нового тренера ФК «Кубань»

Александр Григорян Фото: ЖФК ЦСКА

Сезон только возобновился, а «Кубань» уже задумалась о смене тренера. В первом туре после паузы желто-зеленые уступили казанскому «Рубину» (1:2). А менеджеры занялись поиском нового тренера. Об этом сообщил канал «ФНЛ с Ильевым».

Нынешний тренер – Андрей Сосницкий – пришел в «Кубань» зимой. Его звала новая команда менеджеров. Но в клубе она не задержалась. Спортивный директор желто-зеленых, Сергей Доронченко, уже покинул команду.

По данным журналиста, именно он звал предыдущего тренера. Новым кандидатом на должность стал Александр Григорян. Сейчас он возглавляет медийную команду телеканала «Матч ТВ». Он выступит в третьем сезоне Медиалиги.

Сам тренер заявил, что предложение от «Кубани» пока не поступало. Но заявил, что возглавить краснодарцев – честь для любого соперника.

- У команды боеспособный состав, чтобы решить вопрос сохранения прописки в лиге, - сказал Григорян в интервью Metaratings.

Уточняется, что Александр Григорян может принять «Кубань» уже через неделю, после игры с «Аланией». Она станет определяющей для Андрея Сосницкого.

Добавим, что последним профессиональным клубом Александра Григоряна был женский ЦСКА. Он покинул московскую команду прошлой осенью.

Александр Григорян является многократным победителем чемпионата и Кубка России.