Для службы военным нужен внедорожник. Фото: скриншот видео
В Краснодаре объявили сбор для покупки УАЗа для военных СВО. С просьбой помочь в приобретении автомобиля обратились сами бойцы. Многие из них служат с 2014 года, а кто-то оправился за «ленточку» после объявления частичной мобилизации.
- Сейчас они бьются на самом горячем угледарском направлении. Среди них много ополченцев, потому знают, за что сражаются, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.
Сам командир бойцов из Краснодара, у него луганские корни. Но до этого момента он ничего не просил у земляков-волонтеров. А вот теперь оно наступило.
- Мы подали заявку в фонд. Нам сразу поступила обратная связь, за это огромное спасибо! Все знают такую пословицу, что без тыла - нет победы. Вы - наш тыл, а наша задача побеждать, - отметил в обращении боец.
По предварительным подсчетам, на покупку подержанного внедорожника и комплектующих необходимо около 700 рублей. Добровольцы обещают отремонтировать автомобиль, если он будет в этом нуждаться, и перегонят его в зону СВО.
КАК ПОМОЧЬ
Любую сумму можно перевести на реквизиты:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОБРО И ДЕЛО»
ОГРН 1 2 2 2 3 0 0 0 5 1 0 2 7
ИНН 2311339449
КПП 231101001
Номер счёта: 40703810726060000119
Валюта: RUR
Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 046015207
Кор. счёт: 30101810500000000207
Назначение платежа: пожертвование на благотворительную деятельность.
Также перевести любую посильную сумму можно на карту Сбера:
639002309058820869 Игорь Васильевич Е.