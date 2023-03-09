Для службы военным нужен внедорожник. Фото: скриншот видео

В Краснодаре объявили сбор для покупки УАЗа для военных СВО. С просьбой помочь в приобретении автомобиля обратились сами бойцы. Многие из них служат с 2014 года, а кто-то оправился за «ленточку» после объявления частичной мобилизации.

- Сейчас они бьются на самом горячем угледарском направлении. Среди них много ополченцев, потому знают, за что сражаются, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

Сам командир бойцов из Краснодара, у него луганские корни. Но до этого момента он ничего не просил у земляков-волонтеров. А вот теперь оно наступило.

- Мы подали заявку в фонд. Нам сразу поступила обратная связь, за это огромное спасибо! Все знают такую пословицу, что без тыла - нет победы. Вы - наш тыл, а наша задача побеждать, - отметил в обращении боец.

По предварительным подсчетам, на покупку подержанного внедорожника и комплектующих необходимо около 700 рублей. Добровольцы обещают отремонтировать автомобиль, если он будет в этом нуждаться, и перегонят его в зону СВО.

КАК ПОМОЧЬ

Любую сумму можно перевести на реквизиты:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОБРО И ДЕЛО»

ОГРН 1 2 2 2 3 0 0 0 5 1 0 2 7

ИНН 2311339449

КПП 231101001

Номер счёта: 40703810726060000119

Валюта: RUR

Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 046015207

Кор. счёт: 30101810500000000207

Назначение платежа: пожертвование на благотворительную деятельность.

Также перевести любую посильную сумму можно на карту Сбера:

639002309058820869 Игорь Васильевич Е.