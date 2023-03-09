Полностью восстановят к лету. На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части

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Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин объявил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части Крымского моста.

- Новый пролет весом около 200 тонн был собран в Керчи на площадке порта Камыш-Бурун. Его доставили на двух баржа через Керченский пролив. Сначала подняли на высоту 27 метров с помощью двух монтажных агрегатов, а затем опустили в проектное положение. В настоящее время выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост, – рассказал Марат Хуснуллин.

Второе пролетное строение будут демонтировать в апреле. Полностью восстановить железнодорожную часть планируется к лету.

- До конца апреля второй новый пролет доставят к месту монтажа. После этого специалисты приступят к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения, – пояснил вице-премьер.

Восстановление железнодорожной части Крымского моста уникально. Для того чтобы спустить пролет на плавсредства, был оборудован новый выкаточный пирс. Сами баржи усилили особым такелажным оборудованием и соединительными мостами, а для подъема пролетного строения на опоры задействовали специальные монтажные агрегаты. Общая масса металлоконструкций для пролетных строений и вспомогательных устройств, выпущенная одним из российских заводов, составила 524 тонн.

В настоящее время на железнодорожной части Крымского моста работают 260 человек и 29 единиц техники.

Напомним, Крымский мост был поврежден 8 октября 2022 года в результате теракта. На нем подорвался грузовик, а после загорелись цистерны грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки по направлению в Керчь. Движение по железнодорожной части моста было восстановлено в тот же день.

Сначала путепровод полностью перекрыли, организовали работу паромов через Керченскую переправу. По одной полосе были открыты для легковушек и автобусов. 23 февраля 2023 года запустили движение по полностью восстановленной автомобильной части Крымского моста.