Отметки рухнут на 10 градусов. Синоптики прогнозируют «мартовское безумие» в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края просят утеплиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала календарной весны в атмосфере над югом страны хозяйничают циклоны. Первые дни марта Краснодарский край заливали дожди. В некоторых районах они были залповыми - на квадратный метр обрушилось четыре ведра воды. Однако в преддверии 8 марта погода в регионе наладилась - небо очистилось, а отметки радуют всех, кто соскучился по весне. До конца рабочей недели температура будет держаться на отметках 15-20 градусов, причем такие значения будут не только на Черноморском побережье, но и в других районах края.

- 10 и 11 марта местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром туман. Прогнозируем ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду. А уже 11-го числа скорость ветра на большей части края постепенно снизится до метров 4-9 в секунду. Правда, в Анапе будут порывы до 23 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 4-9 градусов выше нуля, а в дневные часы - 13-18 градусов, в отдельных районах южной половины края до +20.

К сожалению, купаться в лучах солнца жители Кубани будут недолго. Резкое изменение погоды прогнозируют синоптики уже в понедельник, 13 марта. Через территорию региона пройдут связанные с циклоном фронтальные разделы. Они станут причиной резкого похолодания. Так, если на выходных воздух прогреется до +20, то уже в начале рабочей днем будет лишь +6-9 градусов. Кроме того, в регионе зарядят дожди, местами сильные, возможны даже грозы. Усилится и ветер. По предварительным прогнозам, такое мартовское безумие продлится всего пару дней.