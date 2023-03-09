Ускорить и обезопасить сделку: в Краснодаре и Сочи «Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-бронирование при посуточной аренде жилья

Забронировать онлайн жилье посуточно стало проще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 марта «Авито Недвижимость» начинает полный переход в краткосрочной аренде квартир на транзакционную модель, то есть компания будет участвовать в сделке между арендодателем и гостем через онлайн-бронирование на самой платформе. Это обеспечит дополнительные гарантии как собственникам и управляющим жилья, так и туристам при заселении. Также обе стороны получат круглосуточную поддержку, страхование и другие преимущества.

ОТ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ К НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ УЧАСТИЮ

До этого платформа работала как классическая доска объявлений: предоставляла возможность размещать объявления и искать жилье, но в самих сделках не участвовала. Теперь же будет работать по-новому, гарантируя безопасность платежа, ускоряя сделку, и делая процесс удобнее.

Гости все чаще ищут объекты с подключенным онлайн-бронированием. Фото: «Авито Недвижимость»

- Наша платформа лидировала в России, работая в краткосрочной аренде как классифайд (онлайн-сервис, где собраны различные объявления от частных лиц и компаний, сгруппированные по темам, - прим. ред.). При этом в других странах доминирует транзакционная модель, — объясняет руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. — Но мы видели, что наше участие в сделке даст преимущество всем пользователям, и в течение последних трех лет планировали переход на транзакционную модель, но уход с российского рынка нескольких иностранных игроков подтолкнул нас ускориться.

ГАРАНТ КАЧЕСТВА И ДОВЕРИЯ

Добавим, что платформа уже запускала в разных городах транзакционную модель наравне с обычной доской объявлений. И в эффективности этой системы убедились не только сотрудники компании, но и сами пользователи.

Участие платформы в сделке даст преимущество всем пользователям. Фото: «Авито Недвижимость»

- Гости все чаще искали объекты с подключенным онлайн-бронированием. По результатам исследований Aquarelle Research, 81% пользователей доверяют сервису онлайн-бронирования «Авито», а 72% охотнее выбирают «проверенные» квартиры, - добавил Артем Кромочкин. - Переходя на онлайн-бронирование в посуточной аренде, мы стремимся быть гарантом качества и доверия, чтобы дать пользователям уверенность в безопасности сделки.

ЧТО ПОЛУЧАТ АРЕНДОДАТЕЛИ

Транзакционная система расширяет возможности для арендодателей — они получают функционал привычный для профессионалов рынка. Так, сервис собрал все брони в одном разделе профиля, предоставил возможность устанавливать правила отмены бронирования, ввел мгновенное бронирование. Теперь гость может переходить к оплате брони без ожидания подтверждения заявки.

Кроме того, на время размещения гостя, к объекту можно подключить страхование с возможностью компенсировать до 300 тысяч рублей ущерба. Размещение и продление объявлений на сервисе для арендодателей бесплатно, а с каждой брони оплачивается комиссия 15%. Также каждый сдающий жилье в краткосрочную аренду получит специально выделенную голосовую поддержку, и сможет звонить с вопросами в любое время дня и ночи.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Возможность онлайн-бронирования на платформе позволяет гостям быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры. Теперь не нужно созваниваться с арендодателем и с риском для кошелька переводить на карту предоплату. По данным платформы, риск незаселения снизится, и сделки станут надежнее: на подтверждение бронирование у арендодателя — 12 часов, и предоплату он получит только после заселения гостя.

В случае проблем при заселении, арендатор спокойно обращается в поддержку и получает обратно свою предоплату.

Также значительно упрощает жизнь функция мгновенного бронирования. Как арендодатели, так и гости могут в любое время суток связаться с платформой по выделенной линии голосовой поддержки. В случае форс-мажора оператор поможет подобрать альтернативный вариант заселения.

Подробнее об онлайн-бронировании квартир на платформе. Фото: «Авито Недвижимость»

ОНЛАЙН БРОНЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ

«Авито Недвижимость» планирует полный переход на транзакционную модель. Он начнется последовательно: с 9 марта и в течение месяца в 23 крупных городах, в том числе Краснодаре и Сочи, и в 30 близлежащих к ним малых, таких как Дагомыс, Красная Поляна, Лазаревское, Лоо, Адлер, Хоста, запустится онлайн-бронирование во всей подкатегории «Квартиры». Позже сервис планируется масштабировать на всю Россию и на другие подкатегории.

По словам Артема Кромочкина, платформа постоянно развивает продукт и исследует запросы пользователей. Сейчас очевидно, что онлайн-бронирование – глобальный тренд и уже стандарт рынка путешествий во всем мире, и объем таких транзакций только растет.

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