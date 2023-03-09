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9 марта 2023 14:55

Деньги платить не спешит. Что стало с убийцей отца четверых детей, которого зарезали на глазах у посетителей кафе

На Кубани семья убитого на глазах очевидцев отца четверых детей до сих пор ждет компенсацию
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Момент, когда многодетный отец просил помощи после нападения, попал на видео.

Момент, когда многодетный отец просил помощи после нападения, попал на видео.

Эта жестокая расправа произошла в кубанском городке Гулькевичи два года назад. Драка, жертвой которой оказался многодетный отец Игорь К., началась с обычной ссоры. 17 июля 2021 года в местном кафе к нему прицепился один из посетителей Заур Фаталиев. Явно перебрав с алкоголем, он вытащил мужчину на улицу, чтобы выяснить отношения. В какой-то момент достал нож и 14 раз ударил Игоря, после чего сбежал. От шока пострадавший не чувствовал боли. Зажимая рану, он добрался до кафе и начал просить о помощи.

Последние минуты жизни отца четверых детей попали в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как персонал заведения стоит за барной стойкой, не решаясь помочь истекающему кровью человеку. В итоге мужчина скончался от кровопотери.

О переезде даже не думали

С момента преступления прошло почти два года. Как удалось узнать kp.ru, семья погибшего многодетного отца, как и прежде, живет в поселке Гирей. О переезде после случившегося родные даже не думали.

О произошедшем вспоминать не любят - до сих пор тяжело переживают потерю главы семейства, но все же стараются жить дальше. Вдова Игоря продолжает работать в поселке.

- Старшие дети поступили в техникум, младшие сыновья ходят в детский сад. На данный момент семья ни в чем не нуждается, все выплаты, которые полагаются по закону, семья получает, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации поселения, которые постоянно находятся на связи с вдовой. - Еще в июле 2021 года со стороны администрации родным убитого Игоря К. была оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая.

Взбесили оскорбления в сторону семьи

Заур Фаталиев, сбежавший после поножовщины, все-таки был задержан. Перед судом он предстал осенью 2021 года. На заседаниях он рассказывал, что недопонимание между ним и убитым Игорем произошло после того, как многодетный отец вместо с товарищем присели за стол.

- В какой-то момент понеслись оскорбления, он начал затрагивать семью, мать, было задето святое. Я стал требовать у него извинения. Подошел к нему, уперся «глаза в глаза» и сказал: «Попроси извинения, это не нормально», - говорил во время судебного следствия Заур Фаталиев.

По словам мужчины, вместо извинений он получил удар по лицу, после которого «поплыл». А вот как убивал и мыл руки после случившегося, не помнил. О своих действиях узнал от следователя, который показал видео с камер наблюдения.

- Я вернулся в зал, увидел, что он (Игорь - прим.ред.) лежит в крови, к нему нагнулись два человека с полотенцами. Помню, что сказал держать сильнее. Дождался скорую, которая его забрала, и после этого ушел из кафе. Понял, что натворил, и направился в сторону отделения. По дороге зашел к знакомому в ларек попить воды, и в это время подъехала Росгвардия. Меня пытались задержать, но я сам протянул руки, мне надели наручники. После чего в отделе написал явку с повинной, - признался убийца. - Тот самый нож с черной рукояткой и головой кабана, постоянно был у меня и нужен был для работы - и в магазине, и в овощной лавке. Не хотел, чтобы все так произошло, не хотел убивать, раскаиваюсь в случившемся.

На заседаниях выступала и вдова убитого. В тот день, когда произошло убийство, она укладывала детей спать, а ее муж был в своей мастерской с соседом.

- Вечером мне позвонили и сказали, что Игорь подрался и доставлен в больницу. Я подумала, раз он в больнице, то все нормально, ничего не случится. А потом уже в час ночи позвонил дознаватель, сообщил о том, что супруг скончался, и попросил приехать в морг Кропоткина на опознание, - говорила женщина.

После случившегося подсудимый перед ней извинился. Когда дело передали в суд, был почтовый перевод на 50 тысяч рублей, но она его не брала.

Также вдова добавила, что ее супруг был хозяйственный, заботливый, помогал дома с детьми, но часто, когда выпивал, использовал грубые выражения.

Убийца приговор не обжаловал

Защитник подсудимого просил суд переквалифицировать действия Заура на ч. 1 ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

- Отсутствие в выводах эксперта аффекта у Заура Фаталиева не свидетельствуют об отсутствии у него внезапно возникшего сильного душевного волнения, учитывая при этом его состояние здоровья и ситуацию, в результате которой было совершено преступление, - говорил юрист.

Но суд не поддержал эту версию. Заура Фаталиева признали виновным в убийстве и дали семь лет «строгача». Также, согласно приговору, осужденный должен выплатить вдове и четырем детям убитого по 600 тысяч рублей. То есть 3 миллиона рублей.

Приговор осужденный не обжаловал. Но компенсацию семье полностью так и не выплатил.

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