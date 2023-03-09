Деньги платить не спешит. Что стало с убийцей отца четверых детей, которого зарезали на глазах у посетителей кафе

Момент, когда многодетный отец просил помощи после нападения, попал на видео.

Эта жестокая расправа произошла в кубанском городке Гулькевичи два года назад. Драка, жертвой которой оказался многодетный отец Игорь К., началась с обычной ссоры. 17 июля 2021 года в местном кафе к нему прицепился один из посетителей Заур Фаталиев. Явно перебрав с алкоголем, он вытащил мужчину на улицу, чтобы выяснить отношения. В какой-то момент достал нож и 14 раз ударил Игоря, после чего сбежал. От шока пострадавший не чувствовал боли. Зажимая рану, он добрался до кафе и начал просить о помощи.

Последние минуты жизни отца четверых детей попали в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как персонал заведения стоит за барной стойкой, не решаясь помочь истекающему кровью человеку. В итоге мужчина скончался от кровопотери.

О переезде даже не думали

С момента преступления прошло почти два года. Как удалось узнать kp.ru, семья погибшего многодетного отца, как и прежде, живет в поселке Гирей. О переезде после случившегося родные даже не думали.

О произошедшем вспоминать не любят - до сих пор тяжело переживают потерю главы семейства, но все же стараются жить дальше. Вдова Игоря продолжает работать в поселке.

- Старшие дети поступили в техникум, младшие сыновья ходят в детский сад. На данный момент семья ни в чем не нуждается, все выплаты, которые полагаются по закону, семья получает, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации поселения, которые постоянно находятся на связи с вдовой. - Еще в июле 2021 года со стороны администрации родным убитого Игоря К. была оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая.

Взбесили оскорбления в сторону семьи

Заур Фаталиев, сбежавший после поножовщины, все-таки был задержан. Перед судом он предстал осенью 2021 года. На заседаниях он рассказывал, что недопонимание между ним и убитым Игорем произошло после того, как многодетный отец вместо с товарищем присели за стол.

- В какой-то момент понеслись оскорбления, он начал затрагивать семью, мать, было задето святое. Я стал требовать у него извинения. Подошел к нему, уперся «глаза в глаза» и сказал: «Попроси извинения, это не нормально», - говорил во время судебного следствия Заур Фаталиев.

По словам мужчины, вместо извинений он получил удар по лицу, после которого «поплыл». А вот как убивал и мыл руки после случившегося, не помнил. О своих действиях узнал от следователя, который показал видео с камер наблюдения.

- Я вернулся в зал, увидел, что он (Игорь - прим.ред.) лежит в крови, к нему нагнулись два человека с полотенцами. Помню, что сказал держать сильнее. Дождался скорую, которая его забрала, и после этого ушел из кафе. Понял, что натворил, и направился в сторону отделения. По дороге зашел к знакомому в ларек попить воды, и в это время подъехала Росгвардия. Меня пытались задержать, но я сам протянул руки, мне надели наручники. После чего в отделе написал явку с повинной, - признался убийца. - Тот самый нож с черной рукояткой и головой кабана, постоянно был у меня и нужен был для работы - и в магазине, и в овощной лавке. Не хотел, чтобы все так произошло, не хотел убивать, раскаиваюсь в случившемся.

На заседаниях выступала и вдова убитого. В тот день, когда произошло убийство, она укладывала детей спать, а ее муж был в своей мастерской с соседом.

- Вечером мне позвонили и сказали, что Игорь подрался и доставлен в больницу. Я подумала, раз он в больнице, то все нормально, ничего не случится. А потом уже в час ночи позвонил дознаватель, сообщил о том, что супруг скончался, и попросил приехать в морг Кропоткина на опознание, - говорила женщина.

После случившегося подсудимый перед ней извинился. Когда дело передали в суд, был почтовый перевод на 50 тысяч рублей, но она его не брала.

Также вдова добавила, что ее супруг был хозяйственный, заботливый, помогал дома с детьми, но часто, когда выпивал, использовал грубые выражения.

Убийца приговор не обжаловал

Защитник подсудимого просил суд переквалифицировать действия Заура на ч. 1 ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

- Отсутствие в выводах эксперта аффекта у Заура Фаталиева не свидетельствуют об отсутствии у него внезапно возникшего сильного душевного волнения, учитывая при этом его состояние здоровья и ситуацию, в результате которой было совершено преступление, - говорил юрист.

Но суд не поддержал эту версию. Заура Фаталиева признали виновным в убийстве и дали семь лет «строгача». Также, согласно приговору, осужденный должен выплатить вдове и четырем детям убитого по 600 тысяч рублей. То есть 3 миллиона рублей.

Приговор осужденный не обжаловал. Но компенсацию семье полностью так и не выплатил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боролся до последнего: На Кубани на глазах очевидцев зарезали многодетного отца

Смертельная драка с холодным оружием попала в объектив камеры видеонаблюдения (подробнее)