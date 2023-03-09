Фельдшер скорой помощи из Сочи отвозит гуманитарную помощь в зону СВО

Валентина Кротько в окружении военных. Фото: личный архив

Валентина Кротько более 20 лет живет в Сочи, но о своей малой родине не забывала никогда. Она родилась и выросла в Луганской народной республике, и когда началась СВО, то не смогла остаться в стороне. В ноябре 2022 года женщина поехала к родственникам в отпуск и увидела своими глазами, какая помощь нужна бойцам.

- Я увидела машины с надписью Z, наших солдат. Они искали теплую одежду по магазинам. Но того, что нужно бойцам, не было в наличии, - признается Валентина Кротько.

Приехав в Сочи, Валентина решила организовать сбор средств на нужды военных среди своих коллег-медиков. Они заказали 200 наборов термобелья, балаклавы и другие теплые вещи. 10 декабря с директором школы № 24 Натальей Гончаровой они впервые выехали в ЛНР с гуманитарным грузом.

- Потом к нашим акциям присоединились и другие жители Сочи, депутаты. Кроме теплых вещей мы везли лекарства, продуты питания, гигиенические принадлежности – все то, что требовалось в первую очередь для передовой, - рассказывает неравнодушный медик.

Также сочинские волонтеры помогают госпиталям, которые находятся на территории СВО, а Валентина Петровна и ее команда посещали раненых бойцов, которые проходят лечение. Всего за несколько месяцев добровольческой работы женщина сформировала и отправила более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи.