Бармен осуществил мечту Сергея Галицкого

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Вячеславу Якимову 25 лет. Он – воспитанник футбольного клуба «Краснодара». Но этот сезон парень проводит в Воронеже – в «Факеле». Мало кто знает, но в мае 2022-го Вячеслав исполнил мечту Сергея Галицкого. В матче 29-го тура чемпионата России черно-зеленые победили ЦСКА (1:0). Они заканчивали матч с 11 выпускниками школы «быков» на поле. Об этом мечтал бизнесмен. Последним – 11-м – на газоне появился именно Якимов.

Но закрепиться в основе у парня не вышло. И уже зимой он укатил в аренду – в «Факел» – и впервые рассказал об уходе из футбола. Это случилось после выпуска из академии «быков».

- Я поступал тогда в Кубанский государственный университет на экономический факультет. Не ради корочки или откоса от армии, осознанно. Планировал развиваться в этом направлении: изучать экономику, политику, – рассказал парень в интервью изданию Sport24.

Правда, мечты парня не оправдались. Это он понял уже после первого курса. Тогда его позвали в студенческую команду. Футбол он совмещал с работой барменом.

- Думал, куда устроиться на подработку — такую, где можно получить какие-то скиллы. Устроился я в небольшой ресторан итальянской кухни. Официальная должность — бармен. Все коллеги удивлялись, когда я рассказывал о себе: «Ух, с «Краснодара», ничего себе! А почему, а что?» Когда узнавали, почему и что, интерес заканчивался, – добавил парень.

Так Вячеслав признался, что для работы он дегустировал алкоголь. Хотя сам он не пил. Максимум, употреблял слабое спиртное пару раз в год.

- Попробовал всего по глотку, чтобы понимать — и не более. Больше я работал баристой, чем барменом: кофе, чай. В любом случае за смену ноги затекают: столько часов на ногах. Вообще главное, что я понял — насколько неблагодарная работа в сфере услуг и какая у нее пропасть с футболом. Не особо захотелось оставаться там, – заключил футболист.