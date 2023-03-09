Михаила Шаца* изгнали с Бали

Комик попал в неприятную историю. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаила Шаца* с позором выслали с Бали. Иноагент-шоумен предпочел бы скрыть обстоятельства нового скандала, но в него оказалось замешанным большое количество людей. Повязали Шаца* прямо перед его собственным концертом, сообщает kp.ru.

У комика в Индонезии были запланированы выступления. Он задумал со сцены поздравить с 8 марта местных дам, среди которых, в прочем, в это время года немало и россиянок. Однако, импресарио экс-квнщика не уладил визит Шаца* с индонезийской миграционной службой. В итоге, сразу после проверки документов Шац* отправился в аэропорт вместо театральных подмостков.

Уличенный в нарушение миграционного законодательства шоумен отбыл Тель-Авив, куда переехал из России.

- Я был в зале и готовился выйти на сцену, - объяснял 57-летний Шац*. - Дальше произошло то, что произошло. Своей вины не снимаю, но и не принимаю на себя полностью. Я доверился организаторам. Я приношу свои извинения. Мне очень жаль, - цитирует kp.ru Михаила Шаца*.

Зрители были возмущены безалаберностью стендап-комика. Они провели два часа в ожидании шоу. За сорвавшийся стендап пришлось вернуть народу все до копейки

*Минюст РФ включил Шаца в список физлиц-иноагентов