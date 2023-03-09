На Кубани спасли пораженную опарышами краснокнижную черепаху

Сейчас Рози чувствует себя превосходно. Фото: Центр реабилитации черепахи Никольского.

Семья туристов из Саратова проводила свои новогодние каникулы в Геленджике. Во время прогулок по солнечному курорту маленькую дочку супругов Романовских привлек необычный камень. Анечка рванула к нему и с удивлением обнаружила, что у камушка есть лапки и он ими шевелит.

- Черепаха не до конца зарылась в свою норку, и издалека виднелся ее панцирь, из-за этого мы ее и увидели. Мы не поверили своим глазам, ведь в нашем регионе черепахи — это редкость, и для нас было удивлением найти живую черепаху, -вспоминает сейчас Юлия Романовская.

Если бы не внимательность и забота туристов из Саратова, черепаха бы погибла. Фото: Центр реабилитации черепахи Никольского.

Тогда семья еще не подозревала с какими трудностями они столкнутся. Ведь черепахи зимой должны спать, а в жизненный цикл этой рептилии явно вмешалась какая-то трагедия.

- Один глаз у нее был закрыт и воспален. Мы решили помочь черепахе и пошли в аптеку за лекарством, - продолжает Юлия. - Фармацевт посоветовала нам глазные капли, которые нужно было капать трижды в день. Пришлось забрать черепаху в номер.

Уже в гостинице выяснилось, что Рози, так называли найденыша, тяжело больна. Помимо воспаленного глаза у черепахи была челюсть. Оказалось, что несчастное животное атаковали личинки мух. Рози нуждалась в специальном лечении, без которого бы просто погибла.

У черепахи был отек челюсти. Фото: Центр реабилитации черепахи Никольского.

Неравнодушные туристы стали обзванивать ветклиники. Однако, врачей-герпетологов на Кубани не так уж и много. В одной из больниц Геленджика черепаху смогли освободить от паразитов, но рекомендовали неравнодушной семье найти более квалифицированных специалистов.

- Я была просто в шоке от увиденного и поняла, что за такое короткое время мы не сможем самостоятельно Рози помочь. И нам помогли выйти на волонтеров Гурашкиных, - рассказывая это Юлия совсем не жалеет о потраченном на хлопоты с черепахой отдыхе.

Спасением черепах Эвелина, ее старшая сестра Ангелина и их мама Светлана занимаются давно. Раньше семья жила на Крайней Севере и поэтому черепахи для них были экзотикой. Поэтому, когда Светлана Гурашкина перебралась в Анапу, она была поражена встречей с черепахой Никольского. Так началось ее увлечение, которое переросло в Центр реабилитации черепахи Никольского.

Зооволонтеры сразу же откликнулись на просьбу о помощи. Они забрали у Романовский Рози и приступили к ее лечению.

Рози пришлось кормить из пипетки. Фото: Центр реабилитации черепахи Никольского.

- Метаболизм черепахи был сильно замедлен и лечение затянулось. Первый месяц ее пришлось кормить насильно, организм протестовал: он хотел спать. Но позволить ей ослабнуть мы не могли. Через месяц она "проснулась", стала интересоваться пищей, но самостоятельно есть не могла. Челюсть ещё заживала. Но если бы не ребята, черепаха бы погибла, - рассказывает Эвелина Гурашкина.

В Центре Рози прошла лечение, которое помогло сохранить ей инфицированный глаз. Благодаря прогревания специальными лампами и купаниям Рози постепенно вышла из состояния зимнего анабиоза. Сейчас черепаха абсолютно здорова. Функция челюсти полностью восстановилась, и найденыш вовсю лакомится листьями салата.

Весной спасенную редкую рептилию выпустят на волю. Обычно, Гурашкины отвозят своих подопечных поближе к заповеднику Утриш, чтобы они там могли жить в естественных условиях.

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