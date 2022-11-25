Фото: «Новороссийский рабочий».

В Новороссийске в конце ноября начала зреть алыча. Вызревающие плоды заметили в саду второй раз за год. Об этом сообщили в газете «Новороссийский рабочий».

Плоды заметила у себя во дворе местная жительница. Ее дом расположен в переулке Муромском. Пенсионерка рассказала, что урожай она готовится собирать уже во второй раз. Причем алыча на дереве действительно начала краснеть, что говорит о вызревании фрукта.

Фото: «Новороссийский рабочий».

Женщина не может нарадоваться происходящим. Несмотря на теплый климат, подобные истории на Кубани все равно достаточно редки. Каждый год плоды появляются на деревьях, но вызревать они не успевают. Зато, в этот раз в конце ноября можно сварить компот из свежих фруктов или сделать немного варенья.

- Что тут удивительного. Погода-то теплая стоит, - удивился биолог и эколог Вениамин Голубитченко.

Он отметил, что в прошлом году погода была еще теплее. И для Новороссийска это обычное дело.

Фото: «Новороссийский рабочий».

- Второе цветение алчи и каштанов случается часто. Из-за высоких показателей термометров проснулись и лягушки озерные, и жабы, и змеи, - уточнил новость биолог и эколог Вениамин Голубитченко.

Местные жители и туристы наслаждаются последними теплыми деньками в уходящем году. Они с удовольствием публикуют фотографии в своих соцсетях с признаками весны. Люди делятся цветущими розами, юкками, каштанами и даже помидорной рассадой, готовой дать цвет.