Эвакуировали с 33 собаками и кошками. Российские зоозащитники провернули тайный план, чтобы вывезти приют из Херсона

Собаки Виты сейчас живут вместе с ней в Краснодаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фотограф и зоозащитница Анна Сержант из Краснодара прочла в соцсетях, что Вита Пономаренко не может выехать из Херсона: с большими трудностями она связалась с женщиной и буквально в последний момент помогла ей эвакуироваться.

У Виты Пономаренко в Херсоне был домашний мини-приют с вольерами во дворе частного дома: девятнадцать собак и четырнадцать кошек. Одних Вита подобрала на улице, других, брошенных владельцами-беженцами, – спасла от голодной смерти и обстрелов. Когда в Херсоне началась эвакуация, Вита тоже решила уехать, но как вывезти 33 животных?

Питомцы Виты Пономаренко ждут эвакуации в клетках. Скриншот видео.

– Я читала в соцсетях о событиях в Херсоне, где наши войска отступали на правый берег Днепра, и в комментариях увидела крик Виты о помощи: «Спасите, не могу выехать!», – рассказывает Анна Сержант. – Я написала ей в личные сообщения, мы стали искать машину, но за одну поездку вывезти всех животных к мосту через реку невозможно. Значит, кто-то должен остаться с частью собак и кошек, но кто? При этом город обстреливают, связь постоянно пропадает: у Виты мобильный работал буквально пять минут в день.

Анна Сержант много лет занимается спасением бездомных животных. Фото: личный архив Анны.

Находясь в Краснодаре, Анна взялась помочь выехать Вите из Херсона, где в эти дни, по ее словам, за машину на другой берег просили пять тысяч долларов. Договор с первым перевозчиком сорвался, двое российских военных, которые согласились перевезти Виту и ее приют через Днепр, погибли при очередном обстреле. В отчаянии Анна стала писать буквально всем подряд – и двое российских военкоров раскидали сообщение с просьбой о помощи приюту Виты по группам и пабликам.

Через Днепр их перевезли российские военные. Скриншот видео.

– Последним шансом стал звонок от одного человека, который согласился помочь Вите. При этом я боялась давать ее номер телефона: если бы она осталась в Херсоне, а она бы не бросила животных, и украинцам стало известно, что Вита на референдуме голосовала за присоединение к России, для нее этот факт стал бы смертным приговором, – добавляет Анна. – Сроки эвакуации приюта дважды срывались, мы ловили человека по телефону, но в итоге Вита успела рассадить животных по переноскам и на военном КаМАЗе их перевезли на правый берег Днепра, а оттуда их забрал заказанный в Крыму зооперевозчик.

Сегодня Вита живет в Краснодаре: в частном доме у знакомых Анны Сержант. Кошкам в комнате соорудили клетку, собак разместили в сарае. В Херсоне женщина не успела получить российский паспорт, поскольку не могла оставить собак и кошек одних, и подает документы на его оформление. Все надежды на обретение нового дома Анна и Вита связывают с жилищным сертификатом, но его еще тоже только предстоит получить.

Вита и ее питомцы ищут постоянный, а не временный дом в Краснодаре. Скриншот видео.

– Сейчас мы с Витой ищем постоянное жилье, которое можно было бы арендовать на длительный срок с дальнейшим выкупом с помощью жилищного сертификата. Как вы понимаете, никто не горит желание сдавать дом арендатору с 33 животными или предоставить его безвозмездно, – добавляет Анна. – В идеале хочется найти для Виты, ее собак и кошек дом, который она могла бы уже сейчас арендовать, а затем выкупить с помощью сертификата.

БУДЬ В КУРСЕ

Как помочь?

Помочь Вите Пономаренко и ее питомцам можно деньгами, кормами для кошек и собак или жильем, с Анной Сержант можно связаться по номеру телефона: +7 (988) 387-20-52.