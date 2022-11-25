Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 3 декабря 2022 года Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 3 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации.

- Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика продлевается до 03:45 3 декабря 2022 года, - отметили в ведомстве.

Небо для гражданской авиации по-прежнему закрыто для обеспечения безопасности в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Полеты не выполняются также в аэропортах Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В штатном режиме продолжает работу воздушная гавань Сочи. Кроме того, желающие пассажиры могут выбрать для отправления и прибытия транспортные узлы Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С изменениями в расписании работы аэропортов можно ознакомиться на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, осуществляющих рейсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тренируются на «котиках» и симуляторах. Чем занимаются сотрудники аэропортов, пока воздушные ворота юга России закрыты

Заглянули в опустевший краснодарский аэровокзал и увидели, что делают сотрудники в отсутствие пассажиров (читать далее)