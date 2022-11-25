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Общество25 ноября 2022 7:08

Банк против банки: где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Выясняем, как заставить ваши накопления приносить пассивный доход
Екатерина МОЗГИНА
Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все мы любим день зарплаты, а представьте, как было бы здорово получать к ней дополнительную сумму просто так, без лишних трудозатрат. Если у вас есть какие-то накопления, вы вполне можете заставить их работать на себя.

Первый шаг к росту благосостояния – перестать хранить свои сбережения в символичной банке дома и решить, где они могут принести вам больше пользы.

Меняем банку на банк

Один из эффективных, но простых вариантов – открыть депозит в банке. Так вы исключите соблазн потратить свой запас и при этом будете пользоваться всеми преимуществами сберегательного счета. Предложений по депозитам у банков сейчас много, поэтому стоит внимательно изучить все условия и выбрать тот вариант, который подойдет именно вам.

Обычно максимально выгодные условия банки предлагают в том случае, если вы готовы положить деньги на сберегательный счет без возможности их снятия в течение всего срока хранения. И чем дольше этот неприкосновенный период, тем выше размер процента. Если такой вариант вам не подходит, можно подобрать депозит с возможностью пополнения и снятия, но с пониженным процентом.

Для выбора оптимального для вас варианта удобно пользоваться онлайн-сервисами банков, которые в режиме реального времени производят сравнительный расчет по всем своим предложениям. Например, на сайте банка РНКБ есть специальный раздел «Вклады и счета». Здесь вы можете задать нужные параметры: размер суммы и срок, на который вы хотите оформить депозит. Сервис сделает расчет и покажет информацию по всем возможным вариантам вклада на одной странице. Так вы сможете без труда определиться, что для вас наиболее интересно и выгодно.

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вкладываемся в недвижимость

Если сумма у вас накопилась приличная, ее можно вложить в недвижимость, например, для последующей сдачи. Это хороший вариант для ежемесячного дополнительного дохода или покрытия ипотеки за счет квартирантов. Но тут не стоит забывать о том, что этот вид вложения будет требовать от вас периодических серьезных трат: на ремонт, новую мебель и технику. Также есть риск попасть на недобросовестных квартиросъемщиков, которые испортят ваше имущество или «забудут» оплачивать коммуналку.

Если вы оценили все возможные нюансы и приняли решение вложиться в недвижимость, то нужно определиться, хватает ли на покупку собственных средств или же нужно оформлять ипотеку. Если заемные средства необходимы, начинаем изучать предложения банков. Для удобства также можно использовать онлайн-сервисы.

Например, в разделе «Ипотека» банка РНКБ собраны самые разнообразные предложения: с господдержкой и для семей с детьми, для покупки жилья в сельской местности и для строительства дома, для IT-специалистов и для военных. С помощью простого калькулятора можно рассчитать сумму будущего ежемесячного платежа и понять, подходит вам такой вариант или же нет.

Кстати, банки часто выступают партнерами застройщиков и предлагают пониженную процентную ставку на недвижимость в их домах. Если такой вариант подойдет вам по остальным параметрам, вы сможете неплохо сэкономить на выплате процентов. И не забывайте о налоговом вычете за покупку недвижимости – если вы имеете на него право, сможете вернуть существенную сумму от покупки.

Небольшие накопления тоже можно приумножать

Если желание получать пассивный доход у вас есть, а больших сбережений нет, стоит поближе узнать о дебетовых картах с ежемесячным процентом на остаток. Такие предложения сейчас есть во многих банках. Кроме того, держателям карт часто предлагают кешбэк и дополнительные бонусы за покупки, что также помогает экономить, следовательно – увеличивать сумму сбережений.

Чтобы процент был выше, следите за минимальным остатком по карте в течение месяца. Чем больше остаток, тем выше будет сумма выплат по процентам за прошедший месяц. Если кешбэк вам не интересен, то будет целесообразно оформить дополнительную карту для накопительной программы и ежемесячно переводить на нее свободную сумму. Так вам проще будет регулировать минимальный остаток, при этом в случае острой необходимости вы сможете снять деньги в любой момент, не потеряв проценты, уже начисленные в прошлые месяцы.

Для удобства выбора дебетовой карты с процентами на остаток также переходите на сайт банка в раздел карты и в онлайн-режиме подбирайте тот вариант, который позволит копить вам больше и быстрее.

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облигации, драгоценные металлы и монеты

Если все перечисленное выше вам по какой-то причине не подходит, можно рассмотреть другие формы вложения средств. К таким вариантам можно отнести облигации, драгоценные металлы и монеты. Для изучения информации о них лучше использовать официальные сайты банков, имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности. Так вы сможете быть уверенными в том, что ваши деньги останутся в целости и сохранности, а также смогут принести вам дополнительный доход.

Мы рассмотрели с вами часть возможных вариантов вложения накоплений. Конечно, можно просто хранить свои сбережения, но лучше все-таки заставить их работать на себя и приносить дополнительные деньги. Даже если не получится заработать на этом большие суммы, по крайней мере, вы сможете в некоторой степени снизить влияние инфляции на свои накопления.

Подобрать свой вариант вложения средств вы всегда можете на официальном сайте или отделениях РНКБ Банк (ПАО).

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