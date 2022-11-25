Банк против банки: где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все мы любим день зарплаты, а представьте, как было бы здорово получать к ней дополнительную сумму просто так, без лишних трудозатрат. Если у вас есть какие-то накопления, вы вполне можете заставить их работать на себя.

Первый шаг к росту благосостояния – перестать хранить свои сбережения в символичной банке дома и решить, где они могут принести вам больше пользы.

Меняем банку на банк

Один из эффективных, но простых вариантов – открыть депозит в банке. Так вы исключите соблазн потратить свой запас и при этом будете пользоваться всеми преимуществами сберегательного счета. Предложений по депозитам у банков сейчас много, поэтому стоит внимательно изучить все условия и выбрать тот вариант, который подойдет именно вам.

Обычно максимально выгодные условия банки предлагают в том случае, если вы готовы положить деньги на сберегательный счет без возможности их снятия в течение всего срока хранения. И чем дольше этот неприкосновенный период, тем выше размер процента. Если такой вариант вам не подходит, можно подобрать депозит с возможностью пополнения и снятия, но с пониженным процентом.

Для выбора оптимального для вас варианта удобно пользоваться онлайн-сервисами банков, которые в режиме реального времени производят сравнительный расчет по всем своим предложениям. Например, на сайте банка РНКБ есть специальный раздел «Вклады и счета». Здесь вы можете задать нужные параметры: размер суммы и срок, на который вы хотите оформить депозит. Сервис сделает расчет и покажет информацию по всем возможным вариантам вклада на одной странице. Так вы сможете без труда определиться, что для вас наиболее интересно и выгодно.

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вкладываемся в недвижимость

Если сумма у вас накопилась приличная, ее можно вложить в недвижимость, например, для последующей сдачи. Это хороший вариант для ежемесячного дополнительного дохода или покрытия ипотеки за счет квартирантов. Но тут не стоит забывать о том, что этот вид вложения будет требовать от вас периодических серьезных трат: на ремонт, новую мебель и технику. Также есть риск попасть на недобросовестных квартиросъемщиков, которые испортят ваше имущество или «забудут» оплачивать коммуналку.

Если вы оценили все возможные нюансы и приняли решение вложиться в недвижимость, то нужно определиться, хватает ли на покупку собственных средств или же нужно оформлять ипотеку. Если заемные средства необходимы, начинаем изучать предложения банков. Для удобства также можно использовать онлайн-сервисы.

Например, в разделе «Ипотека» банка РНКБ собраны самые разнообразные предложения: с господдержкой и для семей с детьми, для покупки жилья в сельской местности и для строительства дома, для IT-специалистов и для военных. С помощью простого калькулятора можно рассчитать сумму будущего ежемесячного платежа и понять, подходит вам такой вариант или же нет.

Кстати, банки часто выступают партнерами застройщиков и предлагают пониженную процентную ставку на недвижимость в их домах. Если такой вариант подойдет вам по остальным параметрам, вы сможете неплохо сэкономить на выплате процентов. И не забывайте о налоговом вычете за покупку недвижимости – если вы имеете на него право, сможете вернуть существенную сумму от покупки.

Небольшие накопления тоже можно приумножать

Если желание получать пассивный доход у вас есть, а больших сбережений нет, стоит поближе узнать о дебетовых картах с ежемесячным процентом на остаток. Такие предложения сейчас есть во многих банках. Кроме того, держателям карт часто предлагают кешбэк и дополнительные бонусы за покупки, что также помогает экономить, следовательно – увеличивать сумму сбережений.

Чтобы процент был выше, следите за минимальным остатком по карте в течение месяца. Чем больше остаток, тем выше будет сумма выплат по процентам за прошедший месяц. Если кешбэк вам не интересен, то будет целесообразно оформить дополнительную карту для накопительной программы и ежемесячно переводить на нее свободную сумму. Так вам проще будет регулировать минимальный остаток, при этом в случае острой необходимости вы сможете снять деньги в любой момент, не потеряв проценты, уже начисленные в прошлые месяцы.

Для удобства выбора дебетовой карты с процентами на остаток также переходите на сайт банка в раздел карты и в онлайн-режиме подбирайте тот вариант, который позволит копить вам больше и быстрее.

Где лучше хранить сбережения, чтобы их приумножить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облигации, драгоценные металлы и монеты

Если все перечисленное выше вам по какой-то причине не подходит, можно рассмотреть другие формы вложения средств. К таким вариантам можно отнести облигации, драгоценные металлы и монеты. Для изучения информации о них лучше использовать официальные сайты банков, имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности. Так вы сможете быть уверенными в том, что ваши деньги останутся в целости и сохранности, а также смогут принести вам дополнительный доход.

Мы рассмотрели с вами часть возможных вариантов вложения накоплений. Конечно, можно просто хранить свои сбережения, но лучше все-таки заставить их работать на себя и приносить дополнительные деньги. Даже если не получится заработать на этом большие суммы, по крайней мере, вы сможете в некоторой степени снизить влияние инфляции на свои накопления.

Подобрать свой вариант вложения средств вы всегда можете на официальном сайте или отделениях РНКБ Банк (ПАО).