5 простых вопросов о финале Winline Медиалиги в Краснодаре. Фото предоставлено Winline Медийной Футбольной Лигой.

Профессиональные футбольные клубы ушли в отпуска. Чемпионат мира проходит без нас. Так чем заняться футбольному болельщику? Смотреть Медиалигу! Наверняка вы слышали о таком явлении. Сейчас объясним, почему финал второго сезона Winline Медиалиги в Краснодаре, который пройдет 3 декабря на стадионе футбольной академии, это суперсобытие, которое нельзя пропустить.

1 Что вообще такое Медиалига?

Winline Медиалига – это явление, которое по мнению одних, сдувает пыль со слишком консервативной игры, а по мнению других – дискредитирует футбол, как мероприятие. На самом же деле речь идет о соревновании ярких медийных персон, в основном блогеров или завершивших карьеры футболистов. Они собираются в команды, много спорят в информационном пространстве, устраивают челленджи, ведут себя вызывающе, оскорбляют соперников, но главное, не дают скучать зрителям.

В итоге сегодня молодые люди в возрасте до 30 лет предпочитают смотреть не матчи Российской Премьер-лиги, где выступают профессиональные статусные футболисты с большими контрактами, а медиафутбол, где соревнуются любители. Пока что в абсолютных цифрах РПЛ впереди по просмотрам (больше 300 тысяч просмотров всех матчей тура), но Медиалига уже близко (около 200 тысяч просмотров всех матчей тура)

На прошлый финал, который проходил в Москве на «ВТБ Арене» пришло 11 тысяч человек, и то лишь потому, что организаторы установили ограничение. Иначе их было бы больше!

2 Кто сыграет в финале?

Сейчас завершается второй сезон Winline Медиалиги. Первый прошел в начале года и тоже получился крутым. В этом сезоне команды уже сыграли в группах и вышли в решающую стадию. Четыре команды, оставшиеся в турнире, самые лучшие и в медийном плане, и в футбольном.

За команду «На спорте» на сезон был заявлен Олег Майами. «Родина Медиа» – команда, где играет T-Killah и известный в прошлом футболист, экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. 2Drots выиграли в первом сезоне Медиалиги и даже залетели в настоящий Кубок России. ФК Деньги основали два топ-блогера из Ютуба – Артем Нечаев и Станислав Малиев.

3 Где пройдет финал?

Полуфиналы и финал Winline Медиалиги пройдут в Краснодаре на стадионе местной футбольной академии. Билеты на все игры будут стоить всего 100 рублей. Все желающие могут приобрести их на кассах большого стадиона перед матчем. При наличии клубной карты болельщика или абонемента купить билеты можно и онлайн на ticket.fckrasnodar.ru

Расписание:

29 ноября. 19:00. Полуфинал. Родина Медиа – НаСпорте

30 ноября. 19:00. Полуфинал. 2Drots – ФК Деньги

3 декабря. 19:00. Финал.

Всех зрителей ждет серьезная шоу-программа. А в перерыве финального матча выступит Элджей.

Возрастные ограничения: 14+.

Фото предоставлено Winline Медийной Футбольной Лигой.

4 А качество футбола как?

Конечно, это всего-навсего любительский футбол. Но здесь часто бывают красивые комбинации, моменты и голы. А игроки, проявившие себя в медиафутболе, бывает, что переходят в профессиональные клубы. Тиаго Кунья, выступавший в этом году за команду Tamo Junto, перешел в клуб первой лиги «Велес». А Прокоп из «Амкала» теперь играет за болгарский «Ботев».

5 То есть будет интересно?

Конечно! Весь прикол медиалиги в том, что она свободна от многочисленных условностей, которым оброс профессиональный спорт. Поэтому здесь после ничейных матчей пробивают не пенальти, а буллитальти. Команды жребием определяют, что их ждет: классический футбольный удар с 11-метровой отметки или выход один на один с вратарем по аналогии с хоккеем. Получается круто. Еще здесь есть тренерские челленджи. Если наставник не согласен с решением судей, то он может запросить видеопросмотр. В «большом футболе» такой возможности у них нет.

Бонусный вопрос. А что будет дальше?

Winline Медиалига планирует развиваться. В середине декабря пройдут открытые тренировки с Леонидом Слуцким. А потом организаторы запланировали самый настоящий драфт, как в заокеанских видах спорта. Следующий, третий сезон, стартует весной 2023-го года.

Подготовил Константин ВАСИЛЕВСКИЙ

* Реклама