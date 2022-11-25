Мэр Краснодара раскритиковал парковку на улице Чапаева, но там появились новые граффити героя Гражданской войны

Старых героев закрасили. Фото: @typodar

Наводить порядок на улице Чапаева в Краснодаре, как того требовал новый мэр Евгений Наумов, начали с росписей на стенах. В любимом молодежью квартале давно прижились изображения Децла и Моргенштерна (объявленного в РФ иноагентом) работы неизвестного уличного художника.

24 ноября стену, на которой красовались портреты, начали красить в серый цвет. А в ночи там обозначились черты героя Первой мировой и Гражданской войн Василия Ивановича Чапаева и его коня.

- Ну в его честь названа улица, поэтому и логично все, что здесь будет его портрет, - откликнулись на инициативу горожане.

Такое изображение появилось за ночь. Фото: @typodar

В мэрии Краснодара прокомментировали, почему закрасили граффити на улице Чапаева. Решение о создании мурала принял молодежный совет Центрального округа.

- Предыдущий стрит-арт был уже поврежден, и восстановить его было крайне сложно, - уточнили в администрации.

Известно, что изображение Чапаева наносит местный художник Roma Spam Art. Работы будут завершены, когда позволит погода.

- Все незаконные граффити на прилегающих фасадах и ограждениях закрасят. Работа по зачистке от визуального мусора в центре Краснодара будет продолжена, - сообщили в городской администрации.

Напомним, неделю назад на одной из планерок мэр Краснодара Евгений Наумов поручил навести порядок с парковкой на велодорожке по улице Чапаева. Она была частью амбициозного проекта "Семь улиц" в Краснодаре. Однако завершен он не был. Функциональность велодорожки горожане поставили под сомнение, а автомобилисты начали парковать транспорт прямо на ней.

Стена стала серой подложкой для портрета Чапаева. Фото: @typodar

- В таком состоянии улица Чапаева быть не может. Те изменения, которые мы внесли, не работают так, как мы предполагали. Припаркованные высокие джипы занимают половину тротуара и половину проезжей части. Через неделю хочу получить предложения, как будем наводить порядок на данном участке, - поручил глава города Евгений Наумов.