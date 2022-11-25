И на Севере созреют помидоры. Российский школьник изобрел теплицу для выращивания овощей в Арктике

Владислав Чубинский создал чудо-теплицу. Фото: соцсети

Владислав Чубинский из Краснодара придумал, как выращивать теплолюбивые растения там, где даже трава растет с трудом. Девятиклассник создал умную теплицу, для которой не нужен солнечный свет и почва. Дом для овощей управляется автоматический с помощью приложения, нажимаешь на кнопку – и подается вода, работает вентиляция и насос, зажигаются лампочки.

- Сейчас на Крайнем Севере овощи и фрукты привозные, но продукты могут испортиться в пути, а с умной теплицей можно выращивать все прямо на месте, - говорит школьник.

Изобретатель потратил целый год, чтобы теплица заработала. Он сам создал специальную программу, которая следит за состоянием растений, вырезал каркас лазером, подобрал питательные составы для полива и стал наблюдать. Первыми в автоматизированном доме для овощей появились помидоры. Когда они поспели и был собран урожай, на их месте оказался небольшой росток ели. Это тоже новый эксперимент.

- Мы взялись за этот проект, чтобы подумать – а почему это не массово, может, дорогие компоненты, может, все не так просто с программой управления. Так мы решали несколько глобальных задач с помощью этого исследования, - рассказал педагог технопарка «Кванториум» Никита Прохоренко.

Это не первый проект 15-летнего Владислава. В том году он вместе с командой успел собрать наноспутник на фестивале юных инженеров «КосмосЗдесь». Сейчас он планирует показать свою чудо-теплицу на всероссийских и международных конкурсах по проектированию, рассказали в министерстве минобра Кубани.