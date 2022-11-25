Три миллиона пакетов с мусором в день. Что надо сделать в Краснодаре, чтобы все отходы «оживали»

Пластик и будмагу для дальнейшей переработки сотртируют на полигоне в Копанском. Фото: Екатерина Данилевская.

Пока одни краснодарцы сортируют мусор и моют упаковки, другие лишают пластик шансов быть вторично использованным, кидая в баки пищевые отходы. Чаще всего нежелание сортировать мусор краснодарец объяснит тем, что не раз видел сам или в соцсетях, как содержимое из оранжевых баков для пластика и зеленых для бумаги погрузчик потом высыпает вместе в кузов мусороуборочной машины. Мол, зачем тратить время, если мусор все равно смешивают, да еще и прессуют в кузове?

Специальная машина ежедневно вывозит раздельно собранный мусор. Фото: Екатерина Данилевская.

Мы решили узнать, как же сортируют мусор в Краснодаре и что потом из него делают. И делают ли вообще. И отправились на мусорный завод.

- Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне с 2015 года внедряет раздельный сбор мусора для его дальнейшей переработки, - сообщает мэрия Краснодара.

А как на самом деле?

– Пластик и бумага едут на переработку вместе, поскольку эти виды отходов потом досортируются вручную, разделив на несколько фракций, а их только у пластика более пяти видов, – уже на заводе объясняет сотрудница компании Елена Штеля. – Важно другое: если вы хотите оставить будущим поколениям чуть менее замусоренную планету, не лишайте отходы возможности быть переработанными: загрязненная остатками пищи бумага уже не идет в переработку, как и испачканная маслом пластиковая бутылка.

Елена Штеля уверена: сортировать мусор - это просто. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Когда-то с контейнерных площадок Краснодара отсортированный мусор вывозил только один грузовичок «исузу». Сегодня 411 единиц техники круглогодично доставляют раздельно собранный мусор на полигон в хуторе Копанском. После весового контроля содержимое кузова машины сгружается под навесом. Пройдя через разрыватели пакетов и отделяющие металлический сор магнитные сепараторы, все добро попадет на линию мусоросортировочного комплекса.

Сотрудники вручную разделяю потенциальное сырье. Фото: Екатерина Данилевская.

– Смена из 20-25 сотрудников сортируют мусор вручную: кто-то отбирает картон и ПЭТ-бутылку, другие – стрейч-пленку или бутылки из-под бытовой химии, третьи – тетра-пак. Даже самые современные автоматические линии не могут заменить здесь человеческие руки, – добавляет Елена Штеля. – В прошлом году мусоросортировочный комплекс был модернизирован: установлены новые разрыватели пакетов и пресс для мусора, что позволило увеличить его мощности в шесть раз: с 160 до 450 тысяч тонн в год.

После сортировки однородное сырье прессуется в кубы-тюки: их покупают фирмы-производители Краснодарского края и Республики Адыгея, других регионов. Пластиковые бутылки они моют, снимают крышки и этикетки и перерабатываются во флексу – гранулы размером с горошину. Из них делают пластиковые пандусы, скамейки и тротуарную плитку. Из макулатуры, если она не намокла и не загрязнена органическими отходами, в Майкопе делают картонную тару, туалетную бумагу и салфетки.

Именно грязное сырье является одной из проблем для переработчиков мусора. Из-за этого лишь 30 процентов производимого краснодарцами мусора может пойти во вторичное использование, а остальное придется похоронить в земле.

Бывший мусор упаковывают в тюки и отправляют на переработку. Фото: Екатерина Данилевская.

– Чтобы понять, что сортировать мусор для Краснодара – насущная необходимость, которая должна была появиться еще вчера, приведу цифры. 1,5 миллиона наших абонентов, а также офисы, школы, больницы и торгово-развлекательные центры ежедневно производят три миллиона пакетов с мусором – столько, сколько курорт Горячий Ключ за год, – подчеркивает Елена Штеля. – Поэтому просто донесите пластик, бумагу или ПЭТ-бутылку до контейнера, чтобы они могли быть переработаны, а не захоронены в земле на мусорном полигоне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

600 тысяч тонн отходов в год формирует Краснодарская зона – Краснодар и Динской район,

2,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора установлены в Краснодаре.

До 145 тонн отходов ежемесячно идет во вторичную переработку.