Под Анапой спасли тонувшую в Черном море олениху

Инспектор заповедника вместе с рыбаками направлял оленуху к берегу. Скриншот видео.

Недавно рыбаки, вышедшие на лов в Черное море у берегов заповедника «Утриш», спасли олениху: ее загнали в воду бродячие псы.

На видео, которое рыболовы выложили в соцсети, можно увидеть, как двое мужчин в лодке поддерживают плывущее рядом животное и направляют в сторону берега.

– Вот и сходили на рыбалку, – говорит в кадре один из рыбаков. – Поймали лося или оленя.

Животное удалось вывести на берег. Скриншот видео.

Как оказалось, видео снято несколько недель назад. Самку оленя загнали в море бездомные собаки. Бродячие псы сбиваются в стаи и охотятся на диких животных на территории заповедника «Утриш». Испуганная оленуха в воде потеряла ориентацию и вместо берега поплыла в открытое море.

– Один из житель поселка Малый Утриш позвонил нашему госинспектору Карену Айрапетяну и сообщил, что в море плывет самка оленя, – рассказал отметил исполняющий обязанности директора заповедника «Утриш» Олег Чихачев. – Инспектор вышел в море на служебном катере и обнаружил в 500 метрах от берега плывущую в открытое море оленуху – самку оленя.

В течение часа инспектор маневрировал в море, направляя оленуху с борта катера к берегу. По пути на сушу испуганное животное чуть не попало в рыболовный невод. Когда на берегу залаяли собаки, оленуха испугалась и снова поплыла в море, но участникам спасательной операции удалось благополучно вывести животное на сушу.

КСТАТИ

Назвали в честь заповедника

Новый реликтовый вид пресноводных ракообразных обнаружили ученые в заповеднике «Утриш». Рачка, живущего в подземных водотоках и пещерах, назвали в честь места обнаружения: нифаргус утришенсис.

Еще один вид ракообразных назвали в честь заповедника «Утриш». Фото: пресс-служба заповедника.

Это второй вид ракообразных, названный в честь заповедника «Утриш». Пять лет назад ученые открыли и назвали в честь Утриша почвенный вид мокриц трахелипус утришенсис.