Чтобы деньги не потерять: стоит ли покупать квартиру в ипотеку в Краснодаре до конца 2022 года

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Непредсказуемый 2022 год отучил нас планировать отдаленное будущее, большинство людей живут сегодняшним, максимум — завтрашним днем. Вот только с покупкой квартиры такая схема не работает. Тут, хочешь не хочешь, приходится заглядывать «за горизонт» и пытаться угадать, что будет дальше и какие решения окажутся самыми выгодными.

На рынке недвижимости в этом году тоже хватает «турбулентности». Но что радует — спрос на жилье при этом не падает. Жители Краснодара продолжают интересоваться квартирами и мечтать о новоселье. Правда, многим сложно определиться: брать ипотеку прямо сейчас или повременить: «А вдруг подешевеет...»

Поговорили с риелтором и экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера, чтобы узнать, когда выгоднее приобрести квадратные метры, чтобы не потерять в деньгах.

На «вторичку» дают скидки

По данным аналитического центра Домклик, новостройки сейчас интересуют потенциальных покупателей меньше, чем вторичное жилье. Так, в октябре 2022 года доля сделок на первичном рынке в Краснодарском крае сократилась на 7%, в то время как на вторичном — увеличилась на 3,5%.

- Рынок жилой недвижимости подвержен колебаниям, которые обусловлены широким спектром факторов, - говорит исполнительный директор, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова. - Это и платежеспособность населения, и состояние строительной отрасли, и психология продавцов и покупателей. Играет роль и развитие ипотечного кредитования.

Текущий всплеск интереса к «вторичке», по словам экспертов Домклик, связан с ростом числа выгодных предложений. Людей, которые хотят продать квартиру, сейчас больше, чем тех, кто готов приобрести недвижимость. В результате продавцы становятся сговорчивее.

- На вторичном рынке сейчас рекордно высокий дисконт. Связано это с выросшим объемом предложений. При этом, по моим прогнозам, цены будут расти, поскольку продавцам придется повышать их по мере увеличения инфляции, - объясняет риелтор Екатерина Кузнецова. - А значит тем, кто давно планировал улучшить жилищные условия, лучше поторопиться и успеть оформить сделку до нового года.

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Еще один плюс большого количества предложений — покупателям есть из чего выбирать. По данным Домклик, в актуальном списке квартир на продажу в Краснодаре — больше 19 тысяч объявлений, самых разных, в любом районе и на любой вкус.

Хорошие новости для любителей «вторички» есть и у банков. Так, с сентября Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по программе «Приобретение вторичного жилья». Если раньше он был 15%, то сейчас 10%. Причем максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а взять его можно на срок до 30 лет. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку Сбера можно онлайн на Домклик.

Удобный калькулятор расчетов. Источник: Домклик.

С новостройками лучше не тянуть

Если говорить о квартирах в новых домах, эксперты в сфере недвижимости считают, что сейчас — лучшее время для большой покупки.

- Во-первых, на сегодняшний день действуют выгодные предложения банков. По-прежнему доминирующей является программа «Господдержка». Востребована она потому, что ее дают практически всем, без требований к семейному положению. Но, безусловно, для пар с детьми более привлекательный вариант — «Семейная ипотека», - говорит Екатерина Кузнецова. - Ставка по «Семейной ипотеке», например, в Сбере — от 5,3%, по «Господдержке» — от 6,3%. И это самые низкие проценты, которые были за последнее время. Не исключено, что в следующем году ситуация может измениться.

При этом, по словам риелтора, из-за проблем с импортом стоимость стройматериалов поднимается, а значит и итоговое жилье в новостройках тоже будет дороже. Так что и здесь тянуть с решением не стоит.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БУДЬ В КУРСЕ!

Стоит ли бояться больших скидок на «вторичку»

Нередко потенциальные покупатели, просматривая объявления о продаже квартир, встречают предложения с огромной скидкой.

- Многих моих клиентов это пугает. Они считают, что если человек продает очень дешево, то значит в квартире есть проблемы, которые потом влетят в копеечку. Но далеко не всегда это так. Бывает, что собственникам необходимо срочно продать недвижимость. Ведь многие покупают ее в инвестиционных целях. И потому, чтобы совершить скорее сделку, готовы сбрасывать до 20, а то и 30% от начальной цены предложения, - объясняет риелтор Екатерина Кузнецова. - Сам владелец, несмотря на такую большую скидку, в минусе не остается, ведь стоимость квадратного метра заметно выросла. Потому больших дисконтов бояться не стоит. В этом месяце появился ряд предложений в кирпичных многоэтажках в центре и в микрорайоне Фестивальном Краснодара. Дома эти построены 35 – 40 лет назад, но недавно по капремонту сразу в нескольких таких многоэтажках заменили кровлю, лифты, обновили внутренние коммуникации.

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