Лифты и новая парковка. Как точно будет выглядеть подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре

На месте наземного появится подземный пешеходный переход. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Оживленный пешеходный переход на Красных Партизан у больничного комплекса скоро изменится. Уже в 2023 году, чтобы перейти дорогу, горожане будут спускаться под землю. На возведение объекта сейчас выделена краевая субсидия. В скором времени администрация заключит контракт с подрядчиком. Ожидается, что работы на новом подземнике начнутся в 2022 году и продлятся целый год.

- Строительство подземного пешеходного перехода обеспечит безопасное передвижение людей через шестиполосный участок улицы. Он будет оборудован лифтами и пандусами для маломобильных граждан, им смогут пользоваться инвалиды, мамы с колясками, беременные женщины и те, кому неудобно спускаться или подниматься, - рассказал «КП»-Кубань» заместитель директора департамента транспорта и городского хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

На этом участке всегда оживленное движение. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На время строительства подземного тоннеля строители будут временно перекрывать улицу Красных Партизан, но не полностью, а по частям. Сейчас администрация разрабатывает альтернативные пути объезда для автолюбителей.

- Мы будем смотреть, куда пустить потоки в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Там есть параллельные улицы – Толбухина, Темрюкская и Круговая. Понятно, что это не полноценные магистрали, но они смогут на время могут обеспечить объезд, - отметил Беляков. - Для того, чтобы снизить загруженность, будем привлекать наряды ГИБДД. По этому вопросу есть понимание с правоохранителями.

Безопасность пешеходов на этом участке должна быть в приоритете. Дорога в шесть полос разделена маленьким островком, на котором пешеходы, не защищенные от потока транспорта, вынуждены ждать зеленый сигнал светофора.

- Зеленый цикл для пешеходов довольно короткий и перейти проезжую часть стразу довольно затруднительно. По критерию безопасности движения, по критерию интенсивности пешеходного потока в этом месте необходимо переходить на пешеходные развязки в разных уровнях. Как раз-таки это строительство надземного или подземного перехода, - считает заведующий кафедрой транспортных сооружений имени профессора К.А. Дарагана Всеволод Кореневский.

Эксперт считает, что лучшим решением станет возведение подземного пешеходного перехода. Именно на этом варианте и остановились в администрации Краснодара.

- Строительство подземного перехода более сложное – возможно нужно будет переносить коммуникации, перекрывать проезжую часть. Но в дальнейшая эксплуатация покажет, что он удобен для пешеходов. Надземная конструкция высокая, примерно 5 м. А если говорить о подземном варианте, то очевидно, что человеку легче спуститься на 2. 5 метра и подняться. К тому же также сооружения по нормам должны быть оснащены лифтами и пандусами для удобства маломобильных групп, что актуально, потому что рядом находится больница и роддом.

Кроме того, вблизи нового перехода оборудуют парковку на 50 мест для посетителей ККБ № 2. Закончат строительство в 2023 году.