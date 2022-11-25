В Минприроды края объяснили причины массового мора птиц. Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

На Кубани объяснили причины массового мора птиц и зайцев. Новости о массовой гибели птиц и грызунов появились в ноябре. Уже несколько недель местные жители и туристы бьют тревогу. Люди не понимают, почему в некоторых местах появляются целые кладбища с мертвыми животными.

Так, в Краснодаре тушами были усыпаны аллеи на Красной. Птиц видели и в районе Всесвятского кладбища. В основном это вороны. Но иногда можно было встретить и голубей.

Похожая ситуация происходила и на берегу Азовского моря, где нашли множество мертвых чаек, и в полях Брюховецкого района. Там охотники обнаружили десятки мертвых фазанов. Также в некоторых районах края рассказывали о падеже зайцев.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края прокомментировали сложившуюся ситуацию. Там отметили, что причиной гибели зайца-русака и северокавказского фазана на территории Ейского, Выселковского, Щербиновского, Новопокровского районов стала отрава для вредителей. Ее рассыпали на полях в том числе, для мышей.

- Способ использования зерновых приманок применяется сельхозпроизводителями. Он не исключает свободного доступа к отравленной приманке других зверей и птиц. Это и привело к гибели объектов животного мира, - отметили в пресс-службе ведомства.

Похожая ситуация была зафиксирована в Ставропольском крае. С начала ноября там погибло более 800 серых журавлей. Этот вид занесен в Красные книги Ставропольского, Краснодарского краев и других субъектов РФ.