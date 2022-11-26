Сестры из Армавира привезли в Санкт-Петербург 3D-макет адмиралтейства

Мира и Кира на награждении в Санкт-Петербурге. Фото: личный архив семьи Литвиненко.

Мира и Кира Литвиненко из гимназии № 1 Армавира победили на VII Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям в Санкт-Петербурге: бронзовую медаль в номинации «3D-ART объемное рисование» им принес фантастический макет адмиралтейства, который они сделали дома и привезли в северную столицу.

Когда армавирские школьницы, которые занимаются 3D-моделированием в местном центре научно-технического творчества, узнали о том, что вышли победили в краевом этапе и поедут на финал в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, стали дни и ночи готовиться к турниру.

Макет адмиралтейства, который принес школьницам победу. Фото: личный архив семьи Литвиненко.

– Нам нужно было сделать объемную композицию с помощью 3D-ручки про умный город. Самым сложным было не нарисовать ее, а довезти в Санкт-Петербург в целости, – говорит девятиклассница Мира Литвиненко. – Мы упаковали нашу с сестрой работу в коробку, переложив пенопластом.

С деньгами на поездку помогли местные профсоюз работников образования, депутат и один из предпринимателей. На Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям Мира и Кира соревновались с 200 школьникам 5-11 классов из 40 регионов России в создании трехмерных объектов, 3D-печати и 3D-моделировании.

Кира и Мира за работой. Фото: личный архив семьи Литвиненко.

– Сначала нужно было по чертежам и реальным пропорциям спроектировать здание: мы с моей сестрой-семиклассницей Кирой выбрали адмиралтейство и сделали его с помощью 3D-ручки меньше чем за три дня, которые давались на задание, – добавляет школьница. – Наш макет достопримечательности Санкт-Петербурга получил бронзовую медаль в направлении «3D-ART объемное рисование» среди учеников 9-11 классов.

По словам школьницы, сложнее всего дались математические расчеты: крышу макета пришлось проектировать отдельно, чтобы она была пропорциональна и не разрушила все здание. Как победительницы олимпиады Мира и Кира Литвиненко в будущем получат по десять баллов к результатам ЕГЭ.

С другими участниками чемпионата. Фото: личный архив семьи Литвиненко.

– Мне бы хотелось стать инженером, но вот со сферой работы я пока не определилась, – добавляет Мира. – Кира хочет связать свою жизнь со строительством.

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