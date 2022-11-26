Позывной Охота. Казак-доброволец из бригады «Кубань» в телеэфире рассказал о службе в Запорожье

Казаки-добровольцы из БАРС-1 защищают новые территории России. Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Заместитель командира Первого казачьего добровольческого отряда имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1) из бригады «Кубань» по военно-политической работе с позывным Охота в телеэфире одного из федеральных каналов рассказал о выполнении боевых задач на Запорожском направлении.

Казак-доброволец общался с журналистами по видеосвязи, стоя на фоне танка. Сейчас доброволец с позывным Охота выполняет боевые задачи в Запорожье.

– За последние несколько дней были референтные передвижения, связанные с тем, что противник приблизил свои укрепленные районы к нашим позициям. Была проведена разведка силами нашего отряда, соседних полков, с которыми мы очень плотно работаем, – рассказал казак. – Следующие два дня мы подвели свою всю минометную, ствольную, реактивную артиллерию, и наши ребята передали им большое количество «подарков», так что украинские укрепрайоны перестали существовать.

Казак с позывным Охота рассказал, что затем наши военнослужащие продвинулись вперед и заняли украинские позиции, где «количество передвижения живой силы по траншеям снизилось до нуля».

– Сейчас проводится инженерная работа, мы делаем блиндажи, а противник подтягивает свои подкрепления, – добавил доброволец. – Этот танк, рядом с которым я стою, пару дней назад объяснял нашим оппонентам с той стороны баррикад, что не надо так плотно к нам придвигаться, и хорошенько поработал. Он объяснил, что он здесь существует, взбодрил всех. Поэтому когда мы выходили на укрепрайон противника, там уже никого не было. Это сильная машина.

На вопрос журналиста Первого канала о том, находится ли отряд БАРС-1 непосредственно на линии соприкосновения с противником, кубанский казак с позывным Охота ответил:

– Мы всегда находились на переднем рубеже обороны, с того самого момента, как только Первый добровольческий отряд начал выполнять свои боевые обязанности. С этих позиций мы никогда не уходили, только меняли места по мере продвижения.