Мать бойцов из Краснодара рассказала Путину о службе своих родных в зоне СВО

Домохозяйка Ирина Сумынина была приглашена на встречу с президентом. Фото: скриншот видео

Мать бойцов из Краснодара рассказала Владимиру Путину о службе своих родных в зоне СВО. Двое сыновей и муж многодетной женщины сейчас находятся на Украине в составе казачьего отряда «Барс». Еще двое находятся дома.

- У нас казачья семья. Они пошли туда добровольное, не по мобилизации, - отметила Ирина Сумынина. – Старший сын и муж вместе служат в «Барсе». Младший ребенок в спецвойсках, в разведке. У них очень слаженные группы, они поддерживают друг друга. Не только мои мужчины, а вообще бойцы.

Президент отметил, что казаки в отряде «Барсы» хорошо воюют.

- В истории России казаки занимают особое место, всегда были служивыми людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, это совершенно очевидная вещь, было так всегда в истории России,— отметил Владимир Путин.

На встречу с Владимиром Путиным приехали 17 женщин из разных регионов страны. Фото: kremlin.ru

Также женщина спросила у президента, заберут ли ее 17-летнего сына через год в зону СВО. Владимир Путин заявил, что этого делать не будут, так как армия полностью укомплектована и предложил одному из сыновей, который находится на передовой, вернуться домой в отпуск. Ирина отметила, что он является командиром отряда и не может уехать, бросив подопечных.

Всего на встречу с Владимиром Путиным были приглашены 17 женщин из разных регионов страны. Они обсудили вопросы обмундирования войск и соцвыплат военнослужащим.