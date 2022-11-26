В Новороссийске спортсмен с ампутированной ногой собирает футбольную команду

Максим Нигматуллин (второй слева) на Кубке России в Сочи. Фото: личный архив Максима Нигматуллина.

Потеря ноги не мешает Максиму Нигматуллину быть успешным риэлтором и заниматься спортом: он играет в следж-хоккей и сейчас создает футбольную команду из спортсменов-инвалидов.

Новороссиец с ограниченными возможностями здоровья Максим Нигматуллин занимался спортом с раннего детства, а потеряв ногу ниже колена не оставил хоккей и футбол: Максим играл в первом составе сборной России по следж-хоккею.

– Спортом я занимаюсь лет с шести: от футбола до плавания. Потеряв ногу из-за огнестрельного ранения и в 2008 году понял, что тот же хоккей и футбол – лучший способ реабилитации, – говорит Максим. – Игровые и командные виды спорта, где важен спортивный дух и воля дают возможность начать жить заново, но уже на протезе.

В жизни Максим - успешный риэлтор, владелец агентства по продаже недвижимости. Фото: личный архив Максима Нигматуллина.

Максим тренируется в новороссийском физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Второе дыхание»: играет в футбол и не только. Недавно он побывал в Сочи на играх Кубка России по футболу «Стальная воля» для людей с ограниченными возможностями – настолько вдохновился, что решил создать в Новороссийске футбольную команду из игроков, гоняющих в футбол на костылях!

– Футболисты, выступавшие на Кубке России «Стальная воля» поразили меня высоким уровнем и классом игры: когда следишь за матчем, забываешь, что на поле на костылях играют люди с ограниченными возможностями, – объясняет Максим Нигматуллин. – Меня вдохновил этот пример и я задумался о создании в Новороссийске футбольной команды из людей, у которых нет руки или ноги.

К нормальной жизни Максима вернул хоккей. Фото: личный архив Максима Нигматуллина.

Чтобы популяризировать свою идею, Максим Нигматуллин завел ютуб-канал и блог, где рассказывает о спорте инвалидов и своих достижениях. Спортсмен с ограниченными возможностями говорит, что руководитель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Второе дыхание» Максим Прокопенко готов предоставить футболистам на протезах поле для тренировок.

– Сам я играю в хоккей и футбол на обычном протезе: он надежней и проще в уходе бионического, о котором я дежа не задумывался, – продолжает спортсмен-ампутант. – Сейчас ищу единомышленников, которые вместе со мной будут играть в футбол на костылях. Знаю, что много наших парней возвращается из зоны специальной военной операции с травмами и увечьями. Ии я хочу сказать: ребята, футбол – это возможность снова встать на ноги и жить полноценной жизнью.

Максим (в центре) с футболистами одной из команд-участниц турнира в Сочи. Фото: личный архив Максима Нигматуллина.

Максим Нигматуллин говорит, что на кубке «Стальная воля» в Сочи успел пообщаться с представителями министерства спорта России. Они подтвердили, что готовы пригласить будущей весной команду из Новороссийска на следующий турнир, который пройдет в Сочи в апреле, и возьмут на себя расходы по участию и проживанию. Новороссиец уверен, что на остальные траты сможет найти спонсоров.

– После того, как я бросил клич в соцсетях о создании в Новороссийске футбольной команды из игроков, потерявших конечность, пошли первые отклики, но набор игроков продолжается, – добавляет Максим Нигматуллин. – Очень хочется собрать сборную единомышленников и выйти на футбольное поле следующей весной, чтобы показать, что нас неправильно называть «людьми с ограниченными возможностями»: наши возможности безграничны.

Так выглядит голевой момент в футболе для игроков на костылях. Фото: личный архив Максима Нигматуллина.

БУДЬ В КУРСЕ

Как стать членом команды?

Люди с ограниченными возможностями, желающие играть в футбол, могут звонить Максиму Нигматуллину: +7 (988) 365-15-19.