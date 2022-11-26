Бронирование в горном кластере Сочи на новогодние праздники достигло почти 70%

На курорте готовятся к предстоящему зимнему сезону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти 70% достигло бронирование в горном кластере Сочи на новогодние праздники. Курорт продолжает готовиться к предстоящему сезону, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что многие туристы покупают путевки ближе к датам заезда. Тем не менее средства размещения курорта уже заполнены более чем на 65%. А в гостиницах и отелях уровня «5 звезд» насчитываются единицы свободных мест.

Ожидается, что Сочи в предстоящем сезоне сохранит статус наиболее востребованного у туристов отечественного направления. В городе уже активно готовятся к приему гостей в новогодние праздники.

Так, специалисты проверяют канатные дороги, проводят техосмотр оборудования для работы на склонах и подготавливают снаряжение. Для антитеррористической защиты в Сочи утвердили план-задание, по которому межведомственные рабочие группы проверят, соблюдены ли в средствах размещения требования профильной комиссии. Обследовать все объекты планируют к началу сезона.

- С 28 декабря по 28 января для координации работы всех городских, ресурсоснабжающих, оперативных служб и правоохранительного блока традиционно будет работать круглосуточный оперативный штаб, - сообщила замглавы Сочи Инна Петухова.

Перед встречей туристов на курорте активно подготавливают туробъекты. Гостям предложат посетить, например, Skaypark Сочи, Солохаул парк, парки «Дендрарий», «Ривьера», вольерный комплекс Экоцентр «Лаура», дачу Сталина. А на побережье уже подготовили и открыли 36 зимних пляжей.

Отмечается, что для борьбы с пробками в городе подготовили план транспортного обслуживания горного кластера. Специалисты учли организацию работы общественного транспорта, спецтехники, мест размещения парковок и установку информационных табло.

Всего с начала 2022 года Сочи уже принял около 6,7 миллиона туристов. А до конца года на курорте ожидают число, которое превысит семь миллионов гостей.

- Это рекордные показатели в современной истории, - отметили в пресс-службе городской администрации.