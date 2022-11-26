В Анапе туристы устроили заплыв в море, шокировав местных жителей

Смелые туристы купаются в море за четыре дня до зимы. Фото: скриншот видео

Туристы не смотрят на календарь. Уже конец ноября, но они все также смело, как и летом, принимают морские ванны. В Анапе женщины устроили заплыв, шокировав местных жителей. На пляже «Малая бухта» они зашли в воду, несмотря на ветер и бурлящие волны. Погода в Анапе сегодня мягко говоря не для купания – на улице пасмурно, всего +11 градусов, но это не остановило смелых отдыхающих. Отпуск есть отпуск, и раз приехал на море, надо обязательно окунуться хоть разок.

- Вода +15, воздух +11. А я-то думаю, почему все в воду идут? Греться, - шутит анапчанка, которая застала эту сцену.

К слову сказать, с 28 ноября в Краснодарском крае похолодает еще сильнее. С понедельника осадки прекратятся, но столбики термометров опустятся на несколько градусов. В Краснодаре днем будет всего +6-7 градусов, а по ночам - до 0 градусов. В Сочи температура воздуха достигнет + 15-17 градусов, по ночам - около +10.